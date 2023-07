Movida, cocktail a due minori Nei guai un barman ventenne

Hanno portato a una serie di denunce, i controlli straordinari effettuati a Lido degli Estensi, Lido delle Nazioni e Lido di Spina dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni di Lido degli Estensi, Porto Garibaldi e Mesola nelle notti del week-end. Ad essere denunciato è stato il barman ventenne di un locale di Lido delle Nazioni, in quanto durante la serata aveva servito cocktail superalcolici a due 15enni e a due 17enni (in questo ultimo caso è stato sanzionato amministrativamente poiché minori con più di 16 anni) incurante dell’età e senza avere richiesto un documento di identità. Per ricettazione è stato denunciato un pregiudicato 49enne di origini siciliane, ma da anni residente a Comacchio, perché sorpreso a Lido degli Estensi a bordo di una bicicletta rubata: il mezzo è stato restituito al proprietario che ne aveva denunciato il furto lo scorso 3 luglio. Un 30enne rodigino, invece, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza a Lido degli Estensi: all’automobilista è stata anche ritirata la patente. Nell’ambito dei medesimi controlli, sono state denunciate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna due 17enni lombarde in vacanza ai lidi, in quanto, per poter accedere ad una serata riservata a maggiorenni in un locale di Lido di Spina, avevano contraffatto le loro carte d’identità che riportavano i dati falsi di due maggiorenni. Dopo gli accertamenti, entrambe le giovani sono state affidate ai loro genitori, arrivati direttamente dalla Lombardia.