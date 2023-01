Movida e droga, segnalati quattro giovanissimi

Controlli a tappeto nel cuore della movida ferrarese. Gli uomini dell’Arma hanno verificato i documenti di 45 auto e 59 persone. Sono durati diverse ore i controlli dei carabinieri nella notte tra giovedì e venerdì, allo scopo di colpire i trasgressori e individuare le irregolarità. I militari della compagnia di Ferrara hanno posto in essere un servizio straordinario sul territorio impiegando, oltre alle normali pattuglie, altri cinque equipaggi il cui compito è stato quello di vigilare nelle zone più sensibili del capoluogo di recente oggetto di reati predatori.

Si parla di zone nel centro ma anche dell’immediata periferia dove nei giorni scorsi si erano verificati furti nelle case e nelle vetture e atti vandalici di vario genere. In alcuni casi i teppisti hanno sverniciato la carrozzeria di auto posteggiate in strada, con l’unico obiettivo di arrecare danni. L’altra notte, l’attività dei carabinieri, oltre agli scopi preventivi, rispetto ai furti in abitazione, ha permesso di conseguire, con i controlli di persone e mezzi sospetti, anche altri risultati operativi. In particolare è stato individuato e denunciato un 40 enne, noto agli uffici di polizia, che si trovava in città nonostante fosse destinatario di foglio di via obbligatorio e per questo denunciato alla autorità giudiziaria. L’uomo era stato segnalato da alcuni cittadini perché stava infastidendo le persone di passaggio. Durante la nottata di controlli, i militari di Ferrara hanno ispezionato 45 autovetture e controllato 59 persone. Sono state rilevate alcune sanzioni amministrative, ritirate tre patenti e sequestrato un mezzo. Non solo. Gli uomini dell’Arma hanno fermato diversi giovani che popolano il cuore della movida ferrarese. Ragazzi che si aggiravano per le vie cittadine e che sono stati controllati.

In particolare, quattro giovani sono stati trovati in possesso di stupefacenti. Fra loro c’era anche un minorenne (uno studente sedicenne residente in città). In tutto tre maschi e una femmina che sono stati trovati in possesso di droghe di vario tipo (eroina, hashish e marijuana) detenute per uso personale e per questo segnalati alla Prefettura di Ferrara. Continueranno anche nelle prossime settimane i servizi preventivi e repressivi della compagnia estense, nel capoluogo, al fine di prevenire e reprimere ogni forma di illegalità. Nel mirino dei militari soprattutto le zone della città recentemente colpite dai furti nelle abitazioni. I ladri hanno razziato o tentato di derubare una decina di abitazioni. Si tratta spesso di piccoli furti, ma anche di razzie di gioielli per migliaia di euro.

m.r.