Movida, gelata in spiaggia. Il Barracuda vince il ricorso. Alle 23.30 stop alla musica

Musica in spiaggia, il Barracuda vince il ricorso al Tar contro una ventina di stabilimenti balneari. Una doccia fredda per i bagni del nostro litorale e per il comune di Comacchio. Adesso saranno costretti a spegnere la musica alle 23,30, a fare eventi della durata al massimo di quattro ore (non più di sei). Gli stessi concerti e le iniziative programmate in spiaggia avranno un tetto. Non potranno essere più di 16 contro quello che era il calendario di anno in anno, calendario che ne prevedeva una quarantina.

"Un disastro", il commento di Gianni Nonnato, titolare di uno stabilimento balneare, convolto insieme a questa ’cordata’ di una ventina di stabilimenti che si è battuta per evitare che venisse messo un ’tetto’ alla movida. Una soddisfazione professionale per l’avvocato Domenico Lavermicocca che tuteleva gli interesse delle discoteca Barracuda, ultima discoteca rimasta su nostri lidi. Il pronunciamento del tribunale amministrativo regionale di Bologna è arrivato nella giornata di ieri, intorno alle 15 del pomeriggio. Un ’verdetto’ atteso da entrambe le parti ormai da giorni che va a modificare radicalmente quella che è la movida sui sette lidi ponendo fortissime limitazioni, che sono poi quelle che vengono applicate a livello regionale.

Il Comune di Comacchio procedeva infatti con una sorta di deroga, che consentiva un forte allargamento degli orari degli eventi, così come del numero delle manifestazioni nel corso della stagione. Ora bisogna vedere cosa succederà, è molto probabile che la vicenda non si chiuda così. Gli stabilimenti balneari potrebbero decidere di andare avanti e di rivolgersi quindi al consiglio di Stato. In questi mesi fortissime le contrapposizioni tra stabilimenti e la stessa discoteca. I primi, in più occasioni, avevano denunciato le forte perdita economica che una ’gelata’ sulla movida avrebbe comportato.

Sollevando anche forti interrogativi sulla sorte dei dipendenti, con un rischio di un pesante taglio al personale. Gli operatori avevano denunciato la perdita di più di 600 dipendenti e la stessa fuga dei turisti su altre spiagge. "Cosa vengono a fare ai lidi i giovani se trasformiamo la nostra costa in un mortorio", la loro accusa. Anche la discoteca, ripetutamente, aveva messo in luce quella che non era altro che una concorrenza sleale fatta da strutture con ben altra tipologia rispetto ad una discoteca. Una battaglia che ha avuto anche toni aspri visti i forti interessi che sono in ballo.

Stefano Piazzi, uno dei titolari del Barracuda, davanti alle accuse degli stabilimenti aveva più volte precisato: "L’azione è stata attivata non certo per fare chiudere le attività notturne degli stabilimenti, né per assestare un duro colpo a tutto il turismo della costa di Comacchio e dei lidi". Nei bagni – secondo il regolamento del Comune di Comacchio – musica, balli e drink erano consentito fino alle due del mattino. Adesso non sarà più così, alle 23,30 la musica si spegne.