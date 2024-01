Movida, i tutor fanno le ore piccole. In discoteca si va sul sicuro

Movida, riaperti al pubblico i servizi igienici. I bagni sono messi a disposizione per coprire le ore in cui molti locali chiudono, con accoglienza all’interno dell’ex Teatro Verdi, ingresso da via Camaleonte 8, nelle adiacenze di piazza Verdi.

L’Amministrazione comunale prosegue a realizzare quanto previsto nel protocollo di regolamentazione ‘Movida Sicura’. "L’obiettivo è il decoro urbano per una gestione unitaria e coordinata degli spazi pubblici all’interno del perimetro di piazza Verdi con l’obiettivo di contemperare le esigenze di esercenti, fruitori e residenti della zona", in collaborazione con Rti Laboratorio Aperto di Ferrara. L’iniziativa di apertura dei bagni va in risposta alle necessità espresse dai cittadini, commercianti e fruitori dell’area della Movida, compresa tra via Carlo Mayr e piazza Verdi. Per il 2024 il servizio è programmato a copertura dei periodi di gennaio, metà giugno e settembre, metà dicembre, mesi in cui si registra maggiore affluenza. L’apertura è prevista per le serate di mercoledì, venerdì e sabato (22.30-1.30 di notte). Ripartita anche l’attività degli ‘street tutor’, messa a punto dall’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto Movida Sicura. Le discoteche sono le nuove aree presidiate, che vanno ad aggiungersi alle zone della movida tra piazza Verdi-Carlo Mayr-San Romano e della socialità nell’area della galleria Matteotti. Il venerdì sera un apposito street tutor presidia l’area all’esterno della discoteca College, in via Arianuova, a partire dalla mezzanotte e fino alle 5 del mattino. Obiettivo è tenere sotto controllo schiamazzi notturni, danneggiamenti e possibili elementi di disturbo. Analogo presidio viene assicurato il sabato sera nell’area davanti alla discoteca Sinatra a Corlo. Il progetto, avviato il 6 ottobre 2023, va a rinforzare il piano degli interventi messi in campo a tutela di cittadini e partecipanti della Movida cittadina a partire dall’estate del 2020 con le presenze di stewart nelle aree di piazza Verdi e via San Romano.