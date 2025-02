Movida, il Barracuda contrattacca: "Siamo noi a rischiare la chiusura"

Gli orari della movida sulle spiagge, continua il braccio di ferro tra gli stabilimenti balneari e il Barracuda. La discoteca si è rivolta al Tar per chiedere di ’limitare’ gli orari degli eventi nei bagni che, secondo il regolamento del Comune di Comacchio, possono andare avanti con musica e drink fino alle due del mattino. "I titolari degli stabilimenti balneari esprimono la loro preoccupazione per l’esito del giudizio del Tar Bologna – interviene Stefano Piazzi, uno dei titolari del Barracuda, seguito dall’avvocato Domenico Lavermicocca –. Occorre precisare che l’azione è stata attivata non certo per fare chiudere le attività notturne degli stabilimenti, né per ’assestare un duro colpo a tutto il turismo della costa di Comacchio e dei lidi’, come hanno affermato".

Gli operatori temono la perdita di più di 600 dipendenti, la fuga dei turisti su altre spiagge. Voi che cosa chiedete?

"Solo che, per potere svolgere la nostra attività imprenditoriale, vengano rispettati i limiti di orario, durata e giorni, stabiliti dalla normativa regionale che la regolamentazione comunale ha ritenuto di derogare consentendo eventi per 30 giorni nei tre mesi di giugno, luglio e agosto (invece che 16 giorni), per sei ore (invece che 4 ore), fino alle 2 di notte (anziché fino alle 23.30)"

Non è solo una questione di orari?

"Infatti. Gli eventi si svolgono su un’area demaniale destinata alla balneazione, su cui sono consentiti eventi eccezionali rispetto a questa destinazione, non certo con la frequenza di un mese su tre dal Comune concessa in deroga. Tra l’altro il Tar di Bologna ed il Consiglio di Stato hanno annullato il regolamento numero 104 con cui, guarda caso, il Comune consentiva solo alle attività temporanee svolte negli stabilimenti balneari una prima violazione del limite acustico senza sanzione. Con un’altra pronuncia il Tar ha condannato il Comune a consentire l’accesso agli atti della società che gestiva il Bagno Malua, in precedenza negato, con la condanna alle spese del giudizio"

Possiamo parlare di concorrenza sfrenata degli stabilimenti balnerari?

"E’ evidente che il regolamento numero 103 comporta una violazione della concorrenza dell’attività svolta dalla nostra discoteca, l’unica sui lidi di Comacchio"

Siete rimasti solo voi

"La chiusura di almeno altre sei discoteche che nel passato operavano nel settore è stata causata da questa regolamentazione. Con investimenti perduti e con la perdita di lavoro".

Qual è la vostra preoccupazione?

"Il rischio è la chiusura anche del Barracuda, con la perdita di lavoro per almeno 50 persone. Il rispetto dei limiti indicati dalla dgr 1197.2020 non comporta certo, come viene strumentalmente affermato dai titolari degli stabilimenti, l’azzeramento del settore. Consentirebbe onvece di svolgere gli eventi eccezionali degli stabilimenti fino alle 23.30, quindi senza impedire le serate e il mancato impiego di più di 600 lavoratori. Così si consente però anche a noi e ad altre discoteche di svolgere la propria attività e operare nell’interesse del turismo nei lidi di Comacchio".

E adesso?

"Siamo in attesa di una decisione del Tar Bologna e di una auspicata modifica del Regolamento 103, decisione che non assesterebbe un duro colpo a tutto il turismo della costa di Comacchio e dei lidi. Anche la regolamentazione di altri Comuni della costa romagnola si attiene ai limiti regionali, senza favorire gli stabilimenti balneari".