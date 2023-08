Movida, segnalati due giovani con la droga. Multa per un negozio

COMACCHIO

Segnalazioni, sanzioni e una denuncia. È questo il bilancio dei controlli straordinari effettuati nel week-end dai carabinieri della Compagnia di Comacchio in collaborazione con i militari della Stazione Forestale locale. Nell’ambito dell’attività, i carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi hanno segnalato due persone che sono state trovate in possesso di stupefacenti: la prima aveva con sé alcune dosi di hashish, ketamina e Mdma, mentre la seconda è stata trovata con due grammi di hashish. La mancata comunicazione del cambio del luogo di detenzione armi è costata invece una denuncia al proprietario da parte dei militari della Stazione di Comacchio, che hanno contestualmente provveduto al sequestro delle armi stesse. Per violazioni in materia di somministrazione di bevande alcoliche, invece, è stato segnalato un esercizio dei Lidi; una sanzione amministrativa, invece, è stata elevata nei confronti di un giovane che è stato trovato palesemente ubriaco in un luogo pubblico. La Stazione Carabinieri Forestali di Comacchio assieme ai Carabinieri del posto hanno, inoltre, controllato e sanzionato amministrativamente due aziende agricole del Comacchiese per violazioni alla normativa sui fitofarmaci: in particolare, il provvedimento è stato assunto per la conservazione non idonea di prodotti. Ai titolari, dunque, sono state contestate sanzioni amministrative per la somma complessiva di 4mila euro per le violazioni riscontrate durante le operazioni di verifica. Nel corso del servizio a tutto campo, inoltre, sono stati controllati complessivamente quarantatré veicoli, novantadue persone ed elevate sanzioni amministrative per un totale di oltre 5mila euro.