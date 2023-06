"Movida selvaggia, servono le telecamere"

Stop agli atti vandalici contro le auto e ai furti dei cellulari sui tavolini dei bar a Lido di Spina. I titolari dei locali ritengono positiva l’introduzione delle telecamere (anche per il controllo targhe); anzi gli imprenditori auspicavano da tempo un giro di vite. In via Raffaello Sanzio, soprattutto, si verificano costantemente atti vandalici nei confronti delle macchine, con specchietti staccati e graffi sulle carrozzerie. Senza contare che l’anno scorso un gruppetto di ragazzini aveva preso di mira i tavolini dei bar rubando i cellulari dei clienti. L’installazione delle telecamere, quindi, era attesa, perché "riteniamo sia un deterrente contro i vandali e i ladri", sottolinea Massimiliano Piazzi di Street Bar. E aggiunge: "Nelle altre città le vie della movida sono controllate dalle telecamere e credo sia giunto il momento anche per via Raffaello. Soprattutto gli atti vandalici contro le auto sono un problema ricorrente e gli autori spesso la fanno franca. Con le telecamere sarà più difficile che certi episodi passino inosservati". Gli fa eco Nicolas Cuoghi di Cocktail bar: "Noi no abbiamo mai subito atti vandalici o furti, perché alla sera spostiamo tavolini e sedie all’interno. È un lavoro pesante che viene fatto tutti i giorni, ma previene i vandalismi. Nonostante non abbia subito furti o danneggiamenti, credo che le telecamere siano un’ottima idea. La nostra attività è favorevole alla videosorveglianza e anche al controllo delle targhe per evitare le razzie dei soliti ignoti". Garantire maggior sicurezza e presidio in una delle zone più frequentate di Lido di Spina, è l’obiettivo che anima l’intervento di realizzazione di un impianto di videosorveglianza nella località. Secondo il progetto definitivo-esecutivo recentemente approvato e pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Comacchio, si prevede l’installazione di due telecamere di contesto e quattro telecamere per il controllo transiti di targhe, integrato con il sistema controllo nazionale targhe. Le apparecchiature saranno collocate in alcuni aree identificate lungo via Raffaello Sanzio a Lido di Spina: la zona della ‘movida’ della località balneare comacchiese, soprattutto nel periodo estivo, per la presenza di diversi locali dove i giovani trascorrono le serate. Negli scorsi anni, nel tratto di via Raffaello Sanzio è stata introdotta anche la zona a traffico limitato nei week-end estivi, per evitare pericoli per gli avventori dei locali. Il costo dell’intervento per il posizionamento delle nuove apparecchiature di videosorveglianza è complessivamente stimato in circa 60mila euro.