Movida ’stoppata’ dal Tar: ma non finisce qui

Bocche cucite, all’indomani del pronunciamento del Tar sulla questione della musica in spiaggia e sugli orari da osservare da parte degli stabilimenti balneari. La vittoria del ricorso da parte della discoteca Barracuda contro una ventina di stabilimenti balneari è destinata a fare discutere a lungo nelle prossime settimane. Nel frattempo, sia dal Comune che dagli stabilimenti non arrivano dichiarazioni: si vogliono valutare bene le carte, leggere la sentenza e progettare eventuali prossime mosse.

Secondo quanto si apprende infatti, il Comune di Comacchio e anche le associazioni del settore balneare, con i rispettivi legali, si stanno prendendo tempo per leggere attentamente la sentenza e capire cosa fare.

Ricordiamo che allo stato attuale, il provvedimento sancito dalla sentenza del Tar imporrà di spegnere la musica alle 23,30, a fare eventi della durata al massimo di quattro ore (non più di sei) e di mettere tetti di orari anche a concerti e iniziative programmate in spiaggia. Non potranno essere più di 16 contro quello che era il calendario di anno in anno, calendario che ne prevedeva una quarantina.

Il pronunciamento del tribunale amministrativo regionale di Bologna è arrivato nella giornata di lunedì, intorno alle 15 del pomeriggio. Un ’verdetto’ atteso da entrambe le parti ormai da giorni che va a modificare radicalmente quella che è la movida sui sette lidi, ponendo fortissime limitazioni. Il Comune di Comacchio procedeva infatti con una sorta di deroga, che consentiva un forte allargamento degli orari degli eventi, così come del numero delle manifestazioni nel corso della stagione. Ora bisogna vedere cosa succederà, è molto probabile che la vicenda non si chiuda così.

Gli stabilimenti balneari potrebbero decidere di andare avanti e di rivolgersi quindi al consiglio di Stato, ma per ora non trapela nessuna voce ufficiale, se non che si sta riflettendo sul da farsi con i rispettivi legali, dopo questa mazzata.

E’ intervenuto invece il segretario comunale della Lega a Comacchio, Dario Carli, per esporre la posizione del suo partito sull’argomento. "Voglio esprimere la nostra vicinanza agli operatori turistici balnerari – dice l’esponente del Carroccio locale –, riteniamo che quella del Tar sia una sentenza ingiusta ma di cui dobbiamo tenere conto, anche se non la condividiamo. E saremo al fianco degli operatori turistici e balneari, se vorranno sottoporsi al giudizio del Consiglio di Stato, come credo faranno. Sperando che venga ribaltata questa sentenza".