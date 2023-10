Movida a Ferrara, per i controlli tornano gli street tutor

Ferrara, 15 ottobre 2023 – Ritornano i ’facilitatori di strada’ schierati nelle piazze del divertimento o davanti alla discoteche, in stretto contatto con la polizia locale e le forze dell’ordine, per mediare conflitti e prevenire rischi.

In autunno, infatti, riprende l’attività degli ‘street tutor’, messa a punto dall’amministrazione comunale nell’ambito del progetto Movida Sicura.

Sono le discoteche le nuove aree presidiate, che vanno ad aggiungersi alle zone della movida tra piazza Verdi-Carlo Mayr-San Romano e della socialità nell’area della galleria Matteotti.

Il venerdì sera un apposito street tutor presidia l’area all’esterno della discoteca College, in via Arianuova, a partire dalla mezzanotte e fino alle 5 del mattino. Obiettivo è tenere sotto controllo schiamazzi notturni, danneggiamenti e possibili elementi di disturbo. Analogo presidio viene assicurato il sabato sera nell’area davanti alla discoteca Sinatra a Corlo.

"Riprende il servizio degli ‘street tutor’, la nostra risposta alle richieste dei cittadini di rendere sicure le principali zone della movida ferrarese – spiega il Vicesindaco con delega alla sicurezza Nicola Lodi –. Abbiamo deciso di implementare il servizio presidiando anche le aree in prossimità delle discoteche, in modo tale da garantire ai residenti sicurezza e riposo. I giovani – che animano Ferrara con la loro vitalità – dopo gli anni difficili del Covid, hanno voglia di stare insieme e divertirsi. Devono però farlo in maniera consapevole, senza ledere i diritti dei residenti che abitano nelle zone della movida".

Il progetto, avviato il 6 ottobre 2023, va infatti a rinforzare il piano degli interventi messi in campo a tutela di cittadini e partecipanti della Movida cittadina a partire dall’estate del 2020 con le presenze di stewart nelle aree di piazza Verdi e via San Romano. Quattro gli operatori in azione in questa delicata zona del centro storico nelle serate più frequentate del mercoledì, venerdì e sabato.

Tra i loro compiti rientra anche quello di informare e sollecitare i frequentatori dei locali all’utilizzo dei bagni pubblici, aperti dal Comune in via Camaleonte, dopo l’orario di chiusura dei bar. A partire da giugno 2023 è stato poi avviato il presidio nell’area della galleria Matteotti.

Dal giovedì alla domenica, dal pomeriggio alla sera (ore 15-20), due operatori dedicati a un’utenza più giovane presenziano l’area. L’obiettivo principale del progetto è quello di favorire un’occupazione positiva degli spazi pubblici e dei luoghi di ritrovo.