Movimentazione merci,. Ciclat cerca personale

Ciclat, storica azienda emiliano romagnola, leader nel settore logistica e pulizia per ampliamento del proprio organico ricerca addetti per la movimentazione merci e pulizia industriale, anche con non apprezzabile esperienza nel campo. Il personale ricercato, inoltre, sarà selezionato per inserimento nelle proprie realtà operative in diverse aree. Si tratta quelle di Ravenna, Lugo, Conselice (Ra) e Imola (Bo). I requisiti richiesti per il candidato sono principalmente l’affidabilità, serietà, flessibilità operativa ed anche flessibilità per l’orario di lavoro da svolgere, inoltre, dovrà essere automunito. Un’assunzione che avverrà con un inquadramento in ossequio al contratto collettivo nazionale del lavoro specificamente per la logistica merci e spedizioni, oltre il relativo background e formazione dedicata. Quest’ultimo a titolo non esaustivo per carrelli semoventi, Mmt, Ple, gru su autocarro. Possibilità di crescita professionale all’interno dell’azienda.