Movimento Cinque Stelle Guidetti è il nuovo coordinatore "Ora recuperiamo gli astenuti"

"La nomina di Paride è stata avallata da Giuseppe Conte". Un po’ come a dire: "Più ufficiale di così…". Il Paride in questione non ha nulla a che fare con Omero, ma è Guidetti a cui il Movimento 5 Stelle ha affidato la carica di coordinatore provinciale. Il suo ruolo, come spiegano i referenti regionali Gabriele Lanzi e Marco Croatti "sarà quello di coordinare i gruppi territoriali e di interfacciarsi con i segretari degli altri partiti". La realpolitik ha costretto i pentastellati a familiarizzare con un concetto: il partito ha bisogno di una struttura con articolazioni territoriali. "La nomina di Guidetti – spiega Lanzi – è un’ulteriore tassello della riorganizzazione che il Movimento si sta attuando in tutte le province. A lui e ai gruppi territoriali spetteranno vari compiti, tra i quali quelli di formulare delle proposte per il territorio". Gli fa eco Croatti che, oltre a ribadire "l’attenzione del presidente Conte per ciò che accade a Ferrara", motiva la scelta di aver attribuito a Guidetti questo incarico. "In tutti i territori – scandisce il senatore – stiamo individuando figure riconosciute. Guidetti ha tutte le credenziali per interpretare al meglio questo nuovo incarico di coordinatore dei gruppi territoriali estensi. Ha scelto di aderire alla carta dei valori che il Movimento si è dato". Prima di prendere la parola Guidetti sorseggia un goccio d’acqua e si assesta la cravatta. I ringraziamenti "a Conte in prims" non sono retorici. "Questo non è un incarico elettivo, ma fiduciario". Si guarda attorno e incrocia lo sguardo di alcuni fedelissimi riuniti nella saletta dell’hotel Europa. "Dovrò confrontarmi con le altre forze politiche – scandisce – anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Ma il mio obiettivo è quello di tornare fra le persone, cercando di lavorare sugli astensionisti". Sulle alleanze non si sbottona, anche se gli scappa una battuta. "Quello che dice Schelin è esattamente quello che dice Conte. Copia i suoi interventi". Aprire una disquisizione sulla primogenitura delle dichiarazioni è un esercizio sterile. Ma che tra i due ci sia sintonia è indubbio. Presenterete un candidato autonomo o sosterrete il centrosinistra? "Non sappiamo – risponde Guidetti - . Ragioneremo su temi e programmi". Ciò che avvieremo è la "scuola di formazione politica". Una roba che sa tanto da Prima Repubblica. Redenzione?

Federico Di Bisceglie