Movimento federalista europeo a congresso. Tre ferraresi eletti nel Comitato federale

Continua l’impegno dell’Movimento federalista europeo per le iscrizioni al movimento stesso ma soprattutto per leggere e divulgare il Manifesto di Ventotene e le idee di un’Europa unita, compatta e solidale. Ieri, al congresso del Movimento federalista europeo che si è tenuto a Lecce, sono stati eletti nel Comitato federale, organo di governo del Movimento, tre esponenti ferraresi: si tratta di Rossella Zadro, Pierandrea Andriulli e Paolo Frignani. Il tutto, fanno sapere dalla sezione ferrarese del Movimento federalista europeo, "a riscontro dell’impegno della sezione ferrarese e della risposta della città. Lavoreremo perché si possa rafforzare la nostra casa comune europea, una Europa politica, solidale che sappia affermare, anche in questo drammatico periodo storico che stiamo attraversando, i valori che da sempre la contraddistinguono".