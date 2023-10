Mozart, Bach e Solbiati. C’è il Quartetto Prometeo

Prosegue la stagione 20232024 di Ferrara Musica con il concerto in programma domani alle 20.30. Il Quartetto Prometeo sarà per la seconda volta ospite del teatro Comunale, dopo l’esordio dell’anno scorso. Giulio Rovighi e Aldo Campagnari, violinisti, Danusha Waskiewicz, violista, Francesco Dillon, violoncellista, proporranno al pubblico un programma sospeso tra il classico e il contemporaneo. La serata presenta il Quarto Quartetto (2019) di Alessandro Solbiati, affiancandolo al celebre Quartetto delle Dissonanze K. 465 di Mozart e a una trascrizione originale, realizzata dallo stesso Solbiati, di una Fuga a tre soggetti tratta dall’Arte della fuga di Johann Sebastian Bach. Con questo concerto la musica di Solbiati, compositore eseguito da più di vent’anni nei principali festival europei, viene presentata per la prima volta al pubblico di Ferrara Musica. Prima dell’inizio il programma musicale sarà introdotto da Enzo Restagno, direttore artistico di Ferrara Musica, alla presenza del compositore.

Per il Quartetto Prometeo, Leone d‘Argento della Biennale Musica di Venezia nel 2012, e proprio quest’anno arrivato a festeggiare i 30 anni di attività, la ricerca del suono nuovo non è solo un’attitudine, un’intenzione, una volontà. Costituisce al contrario una necessità, una sorgente e un approdo ineludibili lungo la ricerca della propria identità. Non a caso è proprio attraverso il prisma della musica del nostro tempo che l’ensemble legge anche i grandi classici del repertorio. Il Quartetto Prometeo si è esibito nelle sale più prestigiose, tra cui Concertgebouw di Amsterdam, Musikverein, Wigmore Hall, Aldeburgh Festival, Prague Spring Festival, Mecklenburg Festival, accademia di Santa Cecilia di Roma, Società del Quartetto di Milano, Amici della Musica di Firenze, teatro La Fenice. Collabora con musicisti quali Mario Brunello, David Geringas, Veronika Hagen, Alexander Lonquich, Enrico Pace, Stefano Scodanibbio, Quartetto Belcea, Enrico Bronzi, Mariangela Vacatello, Lilya Zilberstein. Particolarmente intenso è il rapporto artistico con Salvatore Sciarrino, Ivan Fedele e Stefano Gervasoni. Ha inciso per Ecm, Sony e Brilliant.

Alessandro Solbiati, nato a Busto Arsizio nel 1956, si è diplomato al conservatorio di Milano in pianoforte (con Eli Perrotta) e composizione (con Sandro Gorli), dopo aver frequentato per due anni la Facoltà di Fisica, e ha studiato con Franco Donatoni all’Accademia Chigiana di Siena dal ‘77 all’80. Vincitore di vari concorsi nazionali e internazionali (tra cui il Rai-Paganini nel 1982), la sua musica è da allora eseguita nei più importanti Festival europei, radiotrasmessa ed incisa per Stradivarius, Decca, EmaVinciRecords, Limen Music, Bis Records, Tactus. Nel 2009 è stata messa in scena al teatro Verdi di Trieste la sua prima opera, ‘Il carro e i canti’, da ‘Il festino in tempo di peste”’ di Puskin. La seconda opera, ‘Leggenda’, dalla dostoevskijana Leggenda del grande inquisitore, commissione del teatro Regio di Torino, viene eseguita nel 2011 con la direzione di Gianandrea Noseda. Una terza ‘Il suono giallo’, da Kandinskij, è andata in scena nel giugno 2015 al teatro Comunale di Bologna con la direzione di Marco Angius e ha ricevuto nel 2016 il Premio Abbiati della Critica Musicale come miglior novità in Italia per il 2015. Dal 1995 al 2023 è stato docente di Fuga e composizione al conservatorio Verdi di Milano, dopo esserlo stato per la medesima materia al conservatorio di Bologna tra il 1982 e il 1994. Dal prossimo novembre insegnerà composizione ai corsi di perfezionamento dell’accademia di Santa Cecilia di Roma. Dal 2007 tiene a Sermoneta il corso estivo di composizione per il campus internazionale della musica di Latina e dal 2011 insegna Composizione anche al conservatoire Poulenc di Tours. Molte le sue masterclass, tenute in tutto il mondo.