Mozart e Gounod, fiati in concerto. Emozioni a palazzo Naselli Crispi

Nuovo appuntamento per la rassegna di concerti del conservatorio, realizzata in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, a palazzo Naselli Crispi. Oggi alle 17.30, il concerto vede come protagonista la sezione dei fiati accompagnati al pianoforte, in un ensemble composto da docenti e alcuni studenti del Frescobaldi. Il pubblico potrà apprezzare il Quintetto con fiati e pianoforte K452 in mib maggiore di Mozart, scritto nel 1784. La critica ha sempre riconosciuto a questo brano il sapiente impiego dei fiati per come l’esecuzione della melodia sia strettamente collegata a ciascuno di essi. Ciascun strumento, valorizzato nelle sue qualità peculiari, emerge in forma concertistica-solistica e al contempo di grande cantabilità, porgendo poi lo stesso spazio allo strumento successivo, nella variante a esso congeniale. Questo lo fa ritenere il Quintetto una delle opere mozartiane dove gli ideali massonici, a cui il compositore aderiva, risultano appieno celebrati, a partire dalla tonalità comune al Flauto magico, opera in cui il bene prevale sul male e l’amore sull’odio. Interpreti del quintetto per fiati e pianoforte i docenti Vanja Gentile oboe, Claudio Conti clarinetto, Massimo Mondaini corno, Chiara Santi fagotto, accompagnati al pianoforte dalla neo laureata, ora studentessa del corso accademico di secondo livello, Anna Govoni. Il secondo brano è La Petite Symphonie di Charles François Gounod, opera che rappresenta uno dei pochi lavori di musica da camera di quest’autore, scritta nel 1885.