Mozart, tango e grande jazz. Torna ‘Sinfonie in giardino’

La musica protagonista sotto gli alberi del parco Giordano Bruno. Ritorna ‘Sinfonie in giardino’, seconda edizione della rassegna musicale che animerà le serate di giugno nel quartiere. Un programma di eventi che si svolgerà da giovedì 5 a domenica 22 giugno, offrendo dodici serate che spazieranno da Mozart al jazz, dal rock al tango argentino, fino alle contaminazioni disco nella musica classica. ‘Sinfonie in giardino’ è promossa dal Comune e organizzata da Ferrara Musica, in collaborazione con il circolo Amici della Musica Frescobaldi, il conservatorio Frescobaldi e l’orchestra Città di Ferrara. La direzione e produzione dell’evento è affidata a Ultimo Baluardo, mentre l’organizzazione è curata dal Centro di Mediazione in raccordo con l’ufficio Sicurezza urbana. La rassegna è stata presentata ieri alla presenza dell’assessora alla Sicurezza Cristina Coletti e del direttore organizzativo e coordinatore artistico di Ferrara Musica Dario Favretti.

"Questa iniziativa testimonia il nostro impegno nel valorizzare le aree verdi riqualificate dal progetto Parchi sicuri, trasformandole in teatri di cultura e musica – ha dichiarato Coletti –. In questi anni, infatti, gli eventi culturali si sono dimostrati uno strumento fondamentale per favorire l’aggregazione sociale e valorizzare gli spazi pubblici della nostra città. Con questa seconda edizione, vogliamo consolidare il parco Giordano Bruno come punto di riferimento culturale del quartiere Giardino". La rassegna si aprirà giovedì 5 giugno con la ‘Maratona di bande’ (dalle 19 alle 22.30), che vedrà esibirsi la banda filarmonica Ludovico Ariosto Città di Ferrara, la filarmonica di Voghenza, la filarmonica Giuseppe Verdi di Cona e la filarmonica Giuseppe Verdi di Scortichino. Il programma proseguirà con Giardino di voci (6 giugno), concerto lirico a cura del conservatorio Frescobaldi, e Conservatorio in Jazz (7 giugno) con Guitar and piano trios. Domenica 8 giugno sarà la volta di ‘Tra Sette e Ottocento’ a cura del teatro Comunale. La seconda settimana offrirà ‘Per grande orchestra" (12 giugno), ‘Mozart e il teatro Comunale (13 giugno), ‘L’era dei Beatles" (14 giugno) e ‘Tra Classico e Romantico’ (15 giugno).

m. t.