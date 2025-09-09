Mozione dei tre consiglieri Pd: "Fotovoltaico, senza impianti niente svolta green per le Pmi"

Il Pd torna a parlare di imprese. O, meglio, di alcuni problemi che il sistema delle Pmi ferraresi potrebbe riscontrare se non dovesse essere preso seriamente in considerazione la "saturazione virtuale delle reti elettriche". A sollevare il problema sono i tre riformisti del gruppo consiliare: Matteo Proto, Enrico Segala ed Elia Cusinato. La mozione, protocollata nei giorni scorsi, porta tutte e tre le firme. L’obiettivo della mozione è duplice. Da un lato, gli esponenti della maggioranza chiedono al sindaco e all’assessore competente di "effettuare una mappatura della capacità di rete disponibile sul territorio comunale, individuandone capacità, criticità e proponendo eventuali soluzioni". Dall’altro, i dem vorrebbero che l’amministrazione si facesse "parte attiva, unitamente alla Regione, nei confronti del Governo affinché vengano messe in campo azioni concrete per ovviare al problema della saturazione virtuale della rete elettrica e alle criticità legate alle richieste di connessione di nuovi impianti fotovoltaici". "Negli ultimi anni – si legge nel testo della mozione – il sistema elettrico italiano ha registrato una crescita senza precedenti delle richieste di connessione di nuovi impianti di produzione da fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaici. Tale dinamica è stata accelerata sia dagli obiettivi europei di decarbonizzazione fissati dal Regolamento sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, dal Pacchetto “Fit for 55” e dalla Direttiva (UE) 2018/2001, sia dai target nazionali contenuti nel Pniec – Piano Nazionale Integrato Energia e Clima e recepiti nel Pnrr. L’incremento esponenziale delle richieste di connessione si scontra con il fenomeno della cosiddetta “saturazione virtuale della rete elettrica”. Tale espressione non indica un’effettiva impossibilità tecnica di allaccio alla rete, bensì un pesante rallentamento amministrativo e procedurale che determina tempi di connessione medi spesso superiori ai 500 giorni, che rendono impossibile la pianificazione e la realizzazione di impianti nei tempi richiesti dai finanziamenti pubblici". Con tutto ciò che ne consegue, in particolare per le imprese. "Questa paralisi normativa, aggravata da un quadro regolatorio inefficace e da una lentezza cronica nella realizzazione delle infrastrutture – chiude il Pd in una nota a margine del documento – sta colpendo duramente il tessuto economico ferrarese. Le piccole attività, già provate da una crisi economica che la Giunta attuale non ha saputo affrontare con visione né coraggio, si trovano ora impossibilitate a investire in autonomia energetica e sostenibilità. Ferrara merita di essere protagonista della transizione ecologica".