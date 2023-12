Mps, da lunedì chiude la filiale. Perelli: "Un errore"

FORMIGNANA

A partire da lunedì 18 chiuderà la filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena a Formignana, le cui funzioni verranno trasferite presso la filiale di Tresigallo in via Roma, 42. A Formignana rimarrà attivo esclusivamente lo sportello automatico (Atm). La comunicazione è stata affidata ad un volantino appeso all’ingresso della filiale e l’Amministrazione comunale, per voce del sindaco Laura Perelli, stigmatizza sia la scelta che la modalità con cui verrà considerevolmente ridimensionato l’importante servizio sul territorio: "A mezzogiorno di oggi, 12 dicembre, abbiamo ricevuto la telefonata da parte della responsabile di area che informava della chiusura della filiale di Formignana – riporta la prima cittadina -. Una comunicazione repentina e spiazzante per tanti cittadini che si rivolgono agli sportelli della sede di via Vittoria. E repentina anche per gli stessi dipendenti dello sportello che hanno ricevuto notizia della chiusura solamente a quattro giorni dalla chiusura". Poi il commento. "Esprimo nuovamente la mia profonda contrarietà – sottolinea Perelli – per la scelta effettuata dalla sede centrale, sia nel merito che per le tempistiche di tale provvedimento, che arrecherà indubbiamente disagio alla comunità di Formignana". In particolare, di tale disagio risentiranno soprattutto persone anziane e tutti coloro che hanno maggiori difficoltà negli spostamenti sul territorio. Senza contare la perdita di un prezioso servizio per le attività commerciali e le imprese locali che vedevano nella filiale Mps di Formignana un punto di riferimento". Il sindaco Laura Perelli ricorda che l’amministrazione comunale aveva preso a cuore la vicenda, prendendo contatti sia con la responsabile d’Area che con la direzione centrale di Mps per avere lumi e per rappresentare le criticità: "Ma ciò a nulla è valso per evitare la chiusura", conclude amaramente il sindaco.