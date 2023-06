Mr Rain, Nek, Renga e Achille Lauro Tutti pazzi per Radio Bruno Estate

"È la mia prima volta a Ferrara. È bellissima. Voglio mandare un abbraccio a tutti quanti". Sono parole di Mr. Rain, rapper originario di Desenzano del Garda che sta spopolando con alcune hits come Supereroi e La fine del mondo, cantata insieme a Sangiovanni. Entrambi erano sul palco di Yoga Radio Bruno estate, ieri, in una serata che ha segnato il tutto esaurito di pubblico. Tanti i giovani e giovanissimi che hanno atteso, in alcuni casi dal mattino, per assistere al primo degli storici appuntamenti estivi dell’emittente, per la prima volta nella città estense. Appuntamento andato in scena nella cornice del Castello estense e anche in piazza Savonarola, con maxischermo appositamente installato. Ad aprire il concerto è stato il duo Nek e Francesco Renga, che ha anche proposto la nuova canzone Il solito lido.

Per entrambi è stato un grande ritorno in città, dopo le presenze, negli anni passati, al Ferrara Summer Festival: "È uno dei miei ricordi migliori. Due anni fa, in una piazza gremita: sul palco di piazza Trento Trieste, con chitarra e voce, un’atmosfera bellissima" ha sottolineato ieri Nek prima di esibirsi in piazza Castello. Un grazie alla città è arrivato anche da Achille Lauro, notissimo e lanciato dalla 69esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce, che in un video ha voluto rivolgere un omaggio alla città, mandando baci a fan e pubblico. Lo show di ieri ha abbracciato circa quattro ore di musica, condotte da Alessia Ventura e dj Enzo Ferrari, contando anche sul contributo musicale di altri nomi particolarmente noti della scena attuale: Tananai, Sangiovanni, Gaia, Angelina Mango, Luigi Strangis, Aiello, B3N & Finley, Alfa, Aaron, Beatrice Quinta, Tiromancino ed Enula. "Grazie a tutti per la vostra presenza, grazie agli artisti che si sono esibiti, grazie a Radio Bruno per aver scelto la nostra città", ha scritto il sindaco Alan Fabbri sulla sua pagina.