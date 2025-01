Mr. Rain sul palco del Carnevale: "Sarà lui il secondo testimonial"

Il Cento Carnevale d’Europa si prepara a vivere un’edizione straordinaria, e dopo l’annuncio del primo special guest, Dargen D’Amico che aprirà il carnevale il 16 febbraio, l’organizzazione ha svelato il nome del secondo ospite d’eccezione: Mr. Rain. Il celebre rapper e cantautore, è pronto a portare la sua energia travolgente e il suo talento sul palco della storica manifestazione e con il suo stile inconfondibile e i suoi brani che hanno conquistato il pubblico di ogni età, Mr. Rain promette di regalare un’esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti del Carnevale.

Cantautore, rapper e produttore con all’attivo 22 dischi di platino e 8 d’oro, Mr.Rain è un artista fuori dal coro, sempre capace di descrivere all’interno delle sue canzoni la parte più sensibile di sé stesso, con particolare attenzione alle parole, che riescono a raggiungere la parte più sensibile del pubblico.

Salito alla ribalta con X Factor, per poi sfornare grandi successi come ‘Supereroi’, arrivata terza a Sanremo 2023, per poi ritentare l’anno dopo con ’Due altalene’, Mr Rain in quest’ultima edizione nella sera delle cover aveva voluto dividere il palco con i Gemelli DiVersi, che pochi giorni prima erano stati proprio su quello del Carnevale di Cento. Ora, per così dire, si danno il cambio e al bagno di folla e di coriandoli ci sarà lui, Mr Rain che farà splendere il sole sulla seconda domenica della kermesse.

"Siamo orgogliosi di questo colpo – dice Riccardo Manservisi – un grande artista che negli ultimi due Sanremo ha giocato tra i primi posti e sempre nelle classifiche d’ascolto. Viene da un tour nei palazzetti da tutto esaurito ma mancava l’Emilia Romagna. Cerchiamo così, in collaborazione con la sua agenzia, di accontentare i sui fans che possono dunque segnare la data del 23 febbraio a Cento".

Una partenza alla grande, la seconda domenica tutta per Mr Rain. "Ci aspettiamo tanta gente – prosegue –, un nome che riscuote sempre grande entusiasmo e siamo contenti di aver chiuso questa operazione. Un grande artista che si aggiunge a Dargen D’amico". Si potrà dunque vivere live la loro musica, a tu per tu con l’artista, pagando solo il biglietto del Carnevale. "A un prezzo popolare per vedere la nostra kermesse, aggiungere una gemma come la performance di un artista a livello nazione, ci fa essere felici e orgogliosi – conclude Manservisi –, riusciamo sempre a proporci a un prezzo popolare per vedere performer di vari tipi, dalle sfilate motoristiche e quelle dei carri, il gettito, lo spettacolo brasiliano e uno standard elevato di qualità e sicurezza al quale si aggiunge lo spettacolo di questi grandi artisti".

Intanto è attiva la prevendita dei biglietti singoli e anche degli abbonamenti che quest’anno si potranno acquistare sia online (5 entrate a 35 euro più 2 euro di prevendita) che recandosi in uno dei 9 punti vendita locali convenzionati: Cento Art Cafè, Corso Guercino, 76 ; Pasticceria Farmacia, Corso Guercino, 50; Tabaccheria Fabio e Michele, via Risorgimento 17/E; Colazione da Tiffany Corso Guercino, 52/c; Edicola del Guercino, via Matteotti, 1/B; Fly Café via Provenzali, 6; Caffe’ Gambrinus Cento - dal 1938, via del Curato, 6; Il Nostro Beppe Bar , via Donati, 20 e infine Edicola Tabaccheria Bedani, via Renazzo, 46 a Renazzo. Per tutte le informazioni è possibile consultare anche il sito www.carnevalecento.com. Il costo del biglietto singolo e intero è invece di 18 euro.

Laura Guerra