Much More Intrattenimenti, animazione e sport

Much More Intrattenimenti, ricerca personale animazione-sport e spettacolo per la stagione invernale 20232024 e stagione estiva 2024. La società è presenti in 10 regioni e si adopera per i servizi a più di 25 strutture turistiche. I ruoli per cui è possibile candidarsi, ambosessi, sono capo equipe, intrattenitore, animatore di contatto, organizzatore tornei sportivi, coordinatore mini club, assistente mini club (4-12 anni), assistente baby club (0-4 anni), assistente junior club (13-17 anni), istruttore fitness, istruttore sport mare, istruttore sport da combattimento, istruttore sport di squadra, tecnico audio e luci di teatro, tecnico video mapping, performer (canto, danza, recitazione), artista (circo, danza aerea, prestigiatori), musicista piano-chitarra bar. I requisiti per candidarsi, ambosessi, sono avere almeno 17 anni, una disponibilità di almeno due mesi.