Mucha e Boldini a Palazzo dei Diamanti. Così i capolavori prendono vita nelle sale

È iniziato l’allestimento per le due nuove mostre a Palazzo dei Diamanti, dedicate a due protagonisti dell’arte europea tra Otto e Novecento: Alphonse Mucha e Giovanni Boldini.

Dal 22 marzo al 20 luglio aprono al pubblico due esposizioni straordinarie: una monografica su Alphonse Mucha, uno dei padri dell’Art Nouveau, nelle undici sale dell’ala Rossetti, e una mostra-dossier su Giovanni Boldini, dedicata al tema del ritratto femminile, nelle tre sale dell’ala Tisi. Sia il ceco Alphonse Mucha (Ivančice, 1860 – Praga, 1939) che il ferrarese Giovanni Boldini (Ferrara, 1842 – Parigi, 1931) si affermarono nella Parigi della Belle Epoque. Mucha giunse nella capitale francese nell’autunno del 1887. Le opere dell’artista ceco divennero emblematiche della nascente Art Nouveau. Le sue creazioni dialogheranno per la prima volta a Palazzo dei Diamanti con le opere di Boldini.

Sarà un modo per rivedere alcuni dei capolavori dell’artista, in attesa che possa presto riaprire il restaurato Palazzo Massari, chiuso dal 2012 a causa del terremoto che ha colpito l’Emilia. Il Complesso Massari, la cui riapertura è prevista per metà 2026, al termine dell’allestimento del nuovo percorso museale di 10.000 metri quadri. Tra le ricche collezioni civiche delle Gallerie d’arte moderna e contemporanea, ospiterà quelle del Museo Giovanni Boldini. "La mostra che tra qualche giorno inaugura a Palazzo dei Diamanti sarà un’anticipazione, di quello che tra poco potremmo ammirare a Palazzo Massari", dice l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli.

L’esposizione dedicata a Mucha, con il patrocinio della Regione, è organizzata da Arthemisia, Fondazione Ferrara Arte e Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara con Mucha Foundation ed è curata da Tomoko Sato con il coordinamento scientifico di Francesca Villanti. La mostra dedicata a Boldini, curata da Pietro Di Natale, è organizzata da Fondazione Ferrara Arte e Servizio Musei d’Arte del Comune di Ferrara.