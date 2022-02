Macchie molto estese di muffa nella sala adibita a dormitorio della scuola materna del Sorriso, bambini costretti a restare a casa. Un problema annoso, legato alle infiltazioni di acqua che arrivano dal tetto dell’edificio che ospita anche il nido. Un problema che ha fatto scattare la protesta dei genitori che hanno messo nero su bianco la situazione con un documento molto dettagliato. Forti sono i disagi in queste ore, visto che è venuto meno alla fine quello che era un servizio essenziale per le famiglie che usufruiscono della struttura. "Si tratta di un problema che nel corso degli anni è andato aumentando – spiega Paola Bergamini segretario del circolo del Pd di Lagosanto –. I genitori hanno protestato esasperati dalla situazione". Non si fa attendere la risposta del sindaco Cristian Bertarelli (nella foto). "Il problema – precisa – si sta manifestando sempre di più, l’acqua arriva dal tetto quindi non è facile trovare una soluzione. Proprio per un’analoga situazione c’era stata anche la chiusura nel 2019, adesso ci stiamo rapportando alla Regione per cercare di risolvere il problema in maniera definitiva e strutturale. Purtroppo non abbiamo spazi per riuscire ad ospitare i bambini visto che il dormitorio è chiuso".

