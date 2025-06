"Muffa e degrado, le palestre abbandonate"

Lo stato delle palestre comunali di Vigarano Mainarda torna al centro del dibattito politico, con un’interrogazione protocollata nei giorni scorsi dalla lista civica di opposizione "ViviAmo Vigarano". I consiglieri Lisa Pancaldi e Olao Guidetti chiedono lumi all’amministrazione comunale sulle condizioni del PalaVigarano, della palestra "Paolo Pasolini" e di quella di via Margherita Hack. L’interpellanza fa seguito a precedenti richieste di aggiornamento sullo stato delle strutture, avanzate durante il Consiglio Comunale del 28 novembre dello scorso anno. Secondo i consiglieri di ViviAmo Vigarano, la situazione non solo non sarebbe migliorata, ma si sarebbe addirittura aggravata: "A tutt’oggi lo stato delle palestre non è cambiato, anzi risultano aumentate le muffe (denominate funghi dal Sindaco Davide Bargamini ndr.) sui teloni del PalaVigarano e la palestra Pier Paolo Pasolini risulta ancora un magazzino". Le preoccupazioni dei cittadini si concentrano in particolare sulle condizioni igienico-sanitarie del PalaVigarano. I consiglieri sottolineano inoltre come i mesi estivi, con la sospensione di gran parte delle attività sportive, rappresentino un’opportunità ideale per intervenire sugli impianti. Nel dettaglio, l’interrogazione chiede all’amministrazione come intenda risolvere le problematiche evidenziate per le palestre. Per quanto riguarda la palestra di via Margherita Hack, vengono richiesti aggiornamenti in seguito a "tante segnalazioni di poca pulizia". La situazione più critica sembra però essere quella della palestra "Pier Paolo Pasolini": ViviAmo Vigarano chiede se sia stata valutata la procedura per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e riconsegnare la struttura alla comunità, a fronte delle numerose richieste da parte delle associazioni sportive del territorio. La questione delle strutture sportive a Vigarano Mainarda non è nuova. Il PalaVigarano, una tensostruttura polivalente, è un punto di riferimento per molte realtà sportive locali, ospitando allenamenti e partite di diverse discipline. La palestra "Pier Paolo Pasolini", invece, è stata oggetto di discussioni in passato proprio per la sua inagibilità o il suo utilizzo improprio come magazzino, una situazione che ne limita fortemente l’utilizzo da parte delle associazioni e dei cittadini che necessitano di spazi adeguati per l’attività fisica. La cittadinanza e le associazioni sportive attendono ora risposte chiare dall’amministrazione comunale sulla tempistica e le modalità degli interventi, sperando che le strutture possano tornare presto pienamente fruibili e in condizioni ottimali.

Claudia Fortini