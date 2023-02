Caro Carlino,

c’è un termine ferrarese (la mulinaza) che rende bene l’idea del parapiglia inscenato dal PD a seguito delle dichiarazioni dell’On. Donzelli in Parlamento. Fanno parte di questa sceneggiata, a dire il vero poco onorevole, la richiesta dell’On. Serracchiani e della Sen. Malpezzi di intervento della Magistratura. Il tutto potrebbe avere uno scopo ben preciso: creare tensione nel mondo della politica e, di riflesso, tra la gente in un momento tanto difficile per tanti motivi. Più che pensare a fare della mulinaza, il PD pensi ai tanti problemi della gente in un momento reso ancor più difficile dalla crisi economica, dalla guerra alle porte dell’Europa, dalle piazze occupate da anarchici. Ma per favore, si pensi a governare questa povera Nazione!

Lucio Maccapani

* * *

GRAZIE ALLA FONDAZIONE ESTENSE

Nel 2022 l’Opera Archidiocesana della preservazione della fede e della religione, gestore della Casa di riposo Betlem, decise per un maggior benessere degli ospiti allettati, l’acquisto di alcuni letti clinici e inoltrò domanda dicontributo alla Fondazione Estense. La domanda ottenne risposta positiva. Con la somma erogata di 20mila euro sono quindi stati acquistati letti clinici messi in uso nella struttura. E’ con profonda gratitudine che ringraziamo anche a nome degli ospiti.

mons. Antonio Grandini