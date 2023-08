Multa da 10mila euro per i venditori abusivi

Una serie di controlli contro l’occupazione abusiva di immobili abbandonati, l’abusivismo commerciale, reati legati all’immigrazione clandestina e violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, sono stati effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri delle Stazioni di Lido degli Estensi e Porto Garibaldi, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ferrara, ai Carabinieri Forestali e agli agenti della Polizia Municipale. L’attività ha interessato Lido di Spina, Lido delle Nazioni e Lido degli Estensi. In quest’ultima località è stato svolto un controllo dei venditori ambulanti e ciò ha consentito agli uomini dell’Arma di rintracciare cinque stranieri che avevano allestito sulla spiaggia un vero e proprio mercatino abusivo, nel quale erano stati messi in vendita capi di abbigliamento ed occhiali da sole. I venditori sono stati multati con sanzioni amministrative per un ammontare di oltre 10.000 euro per commercio su area demaniale marittima senza autorizzazione. Contestualmente, i capi di abbigliamento (del valore commerciale di circa 16.000 euro) sono stati posti sotto sequestro. Sul fronte del contrasto all’occupazione abusiva di immobili, le forze dell’ordine hanno effettuato un controllo presso un ex albergo da anni abbandonato a Lido di Spina. La struttura è stata ispezionata per verificare l’eventuale occupazione abusiva: all’interno dello stabile non è stata rintracciata alcuna persona, ma i carabinieri hanno comunque rilevato come, negli anni, i locali siano stati oggetto di atti vandalici. Inoltre, è stato controllato uno stabilimento balneare di Lido delle Nazioni, ma non sono state rilevate irregolarità nella gestione dei dipendenti.

Valerio Franzoni