"Multa di 60 euro per una ruota sul marciapiede"

Caro Carlino,

giovedì mattina parcheggio l’auto davanti al mio ufficio, che è una vetrina senza insegna, dove anni fa c’era un negozio che vendeva acquari. E commetto la leggerezza (che qualcuno definirebbe una tremenda infrazione al codice della strada) di lasciare la ruota posteriore sinistra sul marciapiede, che a pochi centimetri da lì, finisce. Dopo qualche minuto esco e trovo sul parabrezza una striscia di carta che mi informa che, per questo oltraggio, devo pagare 60 euro. Facciamo pure che la gravissima trasgressione meriti di essere punita e che i 60 euro non siano una cifra del tutto spropositata. Quello che disturba, è il gesto. Lascio la multa e scappo. Bastava bussare alla porta che era a meno di mezzo metro dal punto in cui il solerte rilevatore ha espresso il suo grande potere e io avrei anche potuto accettare una sonora lavata di capo, pagare la multa e porgere infinite scuse per la mia avventatezza. Invece la mossa è stata alla “mordi e fuggi”, evitando accuratamente qualsiasi confronto. Il tutto si è svolto in via Jolanda Bonfieni all’angolo con via Aeroporto, dove decine di auto, ogni giorno, vengono lasciate in malo modo per andare al forno.

Daniele Ferri