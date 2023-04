Multa per la poca igiene nel bar

Controlli straordinari del territorio a Portomaggiore, da parte dei carabinieri della Compagnia locale, coadiuvati dai colleghi del Nucleo antisofisticazioni. I militari dell’Arma di Bologna hanno ispezionato un bar e un minimarket di elevando - in quest’ultimo caso - una sanzione amministrativa di mille euro per le scarse condizioni igieniche nel locale, destinato anche alla vendita di generi alimentari. Gli stessi esercizi commerciali sono stati controllati anche dai militari del Nil di Ferrara, che non hanno rilevato irregolarità quanto alla normativa sul lavoro, mentre i carabinieri forestali hanno eseguito controlli sulla gestione e impiego dei prodotti fitosanitari in un’azienda agricola di Argenta, senza riscontrare irregolarità, e hanno elevato una sanzione a carico di un’altra azienda agricola argentana, in cui erano stati bruciati residui vegetali in periodo di divieto.