Multato due volte in via Matteotti: "Niente cartelli. E io faccio ricorso"

"Sono un agente di commercio da 38 anni, percorro 50mila chilometri l’anno e non ho mai preso una multa per eccesso di velocità. La mia patente a pieni punti ne è la prova. Eppure, in via Matteotti ad Argenta, ho ricevuto due sanzioni da autovelox in soli dieci giorni", comincia così il racconto di un automobilista, 63 anni, di Vicenza finito nel mirino dell’occhio elettronico che si trova in via Matteotti.

"Non è indicato il limite di velocità in vigore in quella strada, quello di 50 chilometri all’ora. Sembra a tutti gli effetti un tratto extraurbano con il limite di 70 e sotto quella velocità mi sono mantenuto, facendo i 61 all’ora". Invece gli sono arrivate due multe da 175 euro l’una, se pagate in 5 giorni la cifra scendeva a 121 euro. Via anche tre punti dalla patente. "Se il mio ricorso non verrà accettato pagherò 350 euro. Ma non potevo non fare ricorso, mi sono rivolto al prefetto per un senso di giustizia nei miei confronti e di tutti quegli automobilisti che finiscono in quella che per me è una trappola", precisa. Mostra i documenti, il ricorso al prefetto, le foto, la richiesta di accesso agli atti. Non è il solo automobilista multato nel territorio di Argenta. "Il numero d’ordine dei verbali è chiaro, 4mila multe in soli dieci giorni. Una dato molto alto. E non credo che quel dato si possa giustificare con il desiderio, l’impegno per la sicurezza sulle strade". E proprio questa la questione che vuole sollevare, portare sotto i riflettori. "Se davvero lo scopo è quello della sicurezza degli automobilisti, dei pedoni, allora perché non mettere ben evidente un cartello con scritto il limite di velocità 50 chilometri all’ora? Perché non mettere prima dei dossi per far rallentare i veicoli. No, penso che la ’filosofia’ di quell’autovelox sia ben altra. Il mio scopo principale, come già espresso nell’istanza di accesso agli atti, non è tanto l’annullamento delle mie sanzioni, bensì indurre l’Amministrazione comunale a installare una segnaletica che rifletta i limiti di velocità reali, in modo che i conducenti siano pienamente consapevoli di non trovarsi su una strada da 90 chilometri all’ora e riducano la velocità. Raggiungere l’obiettivo di far installare questi cartelli rappresenterebbe il compimento del mio dovere civico, in quanto contribuirebbe direttamente a salvare delle vite". E forse l’automobilista in qualche modo ha messo il dito sulla piaga. Nei 100 giorni di prova quell’autovelox scattò oltre 10mila fotografie e fra questi c’era anche chi, su un tratto del genere, era passato sotto l’obiettivo tra i 90 e i 100 all’ora. Il velox, si trattava di un test, non era attivo. Quelle multe quindi non erano valide. Non è così per le due sanzioni che ha ricevuto l’agente di commercio. "Andrò avanti fino a quando non avrò una risposta chiara, fino a quando non metteranno quei cartelli".