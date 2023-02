Ferrara, lo sbarco delle corriere in via Darsena: "Multe e smog, una brutta giornata"

Ferrara, 14 febbraio 2023 – Non è iniziata bene la giornata per Annamaria Vaghi, che risiede in via Darsena. La sua sveglia è stata la voce del vigile urbano che la chiamava dalla strada per dirle di spostare l’auto. Sul parabrezza una multa di 29,90 euro che ha pagato subito per evitare rincari e soprattutto per tenere lontano il carroattrezzi, con le ganasce già pronte ad ’addentare’ la vettura per portarla via.

E’ andata bene, il conto sarebbe stato più salato. Cento euro per poter tornare a guidare. "Questo era il mio parcheggio", triste è la sua voce. Scene da D-day – Darsena day –, tra la rotonda di viale IV Novembre e quella di via San Giacomo. Ieri mattina lo sbarco delle corriere, tre fermate dove scendono i pendolari – soprattutto studenti – per puntare il muso verso Portomaggiore, Tresigallo, Argenta e Masi. L’avanguardia dei bus una pattuglia dei vigili urbani. Perché da ieri e per un bel po’ di mesi – nell’autostazione di Rampari San Paolo i mezzi sono stati sfrattati per fare spazio ad una piazza e agli alberi (è il piano periferie) – lì, davanti a quelle case, non si parcheggia più. Si fermeranno solo le corriere, tra le strisce gialle che delimitano le fermate, che porteranno gli studenti a scuola cinque ore o poco meno tra le braccia della cultura prima di tornare a casa.

Non sono sbarcati solo corriere e vigili. Lungo la strada un folto drappello di uomini Tper (Trasporto passeggeri Emilia-Romagna) che, block notes e occhi aperti, hanno controllato che tutto filasse liscio come l’olio. Intoppi al traffico, fino alla tarda mattinata, non ce ne sono stati. Ma alcuni dei disagi annunciati dai residenti – cassandre loro malgrado – si sono verificati. Nel diario della protesta tre appunti. Il continuo via vai degli autobus, una scia blu che ha trasformato per alcuni minuti via Darsena in una sorta di circuito. Ancora. Finestre con vista sulle corriere, ferme a due passi delle case nei vetri che tremavano per gli scossoni del motore. Lo smog, nuvole che dai tubi di scappamento si alzano nell’aria tersa di una giornata di sole. Magda Gennari si affaccia alla finestra, quasi stupita per l’inedito traffico che si è trovata davanti a casa.

"Addio parcheggi, come faremo. Questa era una via così silenziosa", esclama con gli occhi puntati ai vigili urbani che mettono multe, la minaccia gialla del carroattrezzi. Viene da Rimini Daniele Righi e a Ferrara lavora. "Ci sono i cartelli di divieto di sosta, si vedono. Perché parcheggiano lo stesso?", una domanda che trova risposta nell’auto blù che viene rimossa qualche metro più avanti. Non ha troppi problemi nemmeno Lin che si allontana sul suo monopattino in equilibrio precario sotto il peso delle sportine. "Una soluzione temporanea – dicono Vincenzo Nanni e Claudia Pasqualini, un’amicizia nata con la complicità del cane che portano a spasso –, dobbiamo avere pazienza, i lavori vanno fatti. Le ore più difficili alle sette di mattina quando arrivano gli studenti e intorno alle 13, quando ripartono".

Anche per loro è lo smog che dalla strada entra, sgradito ospite, nelle case il fastidio più grande. Bisogna atten dere allora, ma di pazienza ce ne vorrà molta. Fino a quando saranno terminate le opere nel terminal in via del Lavoro. La coincidenza tra i due cantieri non c’è stata, così le fermate in via Darsena sono diventate la toppa, il rimedio. Primo giorno ieri, smarriti anche gli studenti di corsa sotto il peso degli zaini per non perdersi la corriera.