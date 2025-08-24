Municipale, è sciopero: "Pochi funzionari, stipendi bloccati. Basta straordinari"

Pochi funzionari, solo quattro ausiliari del traffico, anni di salari bloccati. Questi sono alcuni dei motivi che, annuncia la segreteria Sulpl di Ferrara, hanno spinto a proclamare lo sciopero degli straordinari della Polizia Locale di Ferrara. "La decisione, inevitabile – così interviene Luca Falcitano, segretario Regionale del sindacato Sulpl – arriva dopo il mancato accordo in prefettura e l’immobilismo dell’Amministrazione Comunale, evidentemente indifferente alle richieste dei lavoratori che sono state portate sul tavolo da questa organizzazione sindacale, nonostante le condizioni di lavoro che non solo compromettono la dignità degli operatori, ma mettono a rischio la sicurezza della città".

Il segretario regionale del Sulpl spiega che "l’azione, propedeutica allo sciopero, intende ribadire l’insostenibilità della situazione attuale e la necessità di interventi urgenti, in particolarmente in materia di organico, anche alla luce delle sempre maggiori incombenze e della giusta richiesta di sicurezza da parte della cittadinanza. Se infatti il numero di agenti rispetta comunque gli standard regionali, di per sé già bassi, altrettanto non si può dire per quanto riguarda i funzionari, sempre meno, e costretti a gestire uffici, reparti e personale su strada con carichi di lavoro sempre maggiori, oltre che a garantire l’operatività del Corpo su tutti i turni, compreso quello notturno, tanto voluto e richiesto da più fronti".

Ausiliari del traffico. "Gli Ocm, i cosiddetti ausiliari del traffico sono rimasti appena in 4 – riprende –. Sono indispensabili per sgravare la Polizia Locale dagli interventi minori, ma che invece l’Amministrazione pare voglia portare all’estinzione, riversando di conseguenza anche questi interventi sulla Polizia Locale".