Ferrara, ecco il nuovo quartier generale della Municipale. “La sicurezza prima di tutto”

Il taglio del nastro

Ferrara, 13 febbraio 2023 – Da palazzo del degrado a presidio di legalità. Ha inaugurato questa mattina la nuova caserma della polizia locale, realizzata in un'angolo dell'ex palazzo degli specchi, in via Tassoni. Una struttura su quattro piani, dotata anche di celle per gli arrestati e di un'area dedicata alle unità cinofile. Al taglio del nastro era presente, oltre al vicensindaco Nicola Lodi e al comandante della polizia locale Claudio Rimondi, il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni.

"Questa non è solo l'inaugurazione di un luogo ma qualcosa di più - ha detto Molteni -. La sicurezza è sinonimo di libertà ed è un valore che va conservato”. “I ferraresi ripongono sempre più fiducia in questo corpo - così il vicesindaco -. Questa sarà la casa della sicurezza e della legalità”. Il piano terra ospita una guardiola di controllo degli accessi, l’Urp, i locali di fotosegnalazione, le celle e l’area dedicata alle unità cinofile. Al primo piano si trovano gli uffici dedicati al servizio commerciale e alle contravvenzioni mentre al secondo ci sono gli uffici dei vigili di quartiere, degli ispettori e gli spogliatoi degli agenti. Al terzo piano gli uffici del comandante, l’ufficio informatico e la centrale operativa. Nei prossimi giorni si inizierà con il trasloco dalla vecchia sede di via Bologna che rimarrà attiva fino al cambio definitivo in via Tassoni.