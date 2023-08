Municipio, la denuncia dei sindacati "Temperature di 33 gradi negli uffici"

La lunga estate caldissima degli uffici comunali. Se infatti la colonnina di mercurio, all’esterno, segna punte di caldo record non va meglio in alcuni uffici municipali. In particolare al Suap e alla Ragioneria, nei giorni scorsi si "registravano quasi 33 gradi", mentre in biblioteca Ariostea il termometro è arrivato a superare "quota 36 gradi". La denuncia arriva dai segretari della funzione pubblica di Cgil, Cisl e Uil. "Appare singolare – scrivono in una nota Silvia Peretti, Mariarosaria Rea e Davide Covid – che il Comune scelga di attenzionale la sicurezza del centro sociale La Resistenza, al punto da emanare un’ordinanza contingibile e urgente per impedire l’accesso ai locali e scelta di ignorare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti e la loro sicurezza". I tre sindacalisti fanno – ironicamente – riferimento all’scrizione sulla porta dell’Inferno, raccontata dall’Alighieri nella Divina Commedia. "La famosa iscrizione sulla porta dell’Inferno – scrivono nella nota congiunta – ben si presta per il Comune di Ferrara: infatti sono ormai innumerevoli le segnalazioni che lamentano temperature elevate all’interno degli Uffici e che a oggi non hanno trovato soluzione". Ma quelle delle alte temperature nei locali in cui sono collocati i servizi comunali è solo una delle tematiche sui quali i sindacati dicono di attendere, da diverso tempo, delle risposte che per ora stentano ad arrivare. "Le alte temperature negli uffici comunali – si legge nel documento – è solo uno dei temi legati alla sicurezza sul luogo di lavoro che dipendenti, Rsu e organizzazioni sindacali segnalano da tempo al Comune senza ottenere risposte concrete". Ed ecco gli altri fronti ‘caldi’, tanto per stare in tema. "Stiamo aspettando riscontri – scrivono ancora riscontri sulle tutele previste per i lavoratori che negli anni hanno prestato servizio nella scuola dell’infanzia ‘I Girasoli’, in cui recentemente è stata rilevata la presenza di amianto". Allo stesso modo i sindacati attendono risposte sui "percorsi formativi obbligatori per l’utilizzo in sicurezza delle nuove dotazioni del personale della Polizia locale e per la gestione in sicurezza delle persone sottoposte a fermo nei locali del nuovo comando di via Tassoni". Da ultimo, Cgil, Cisl e Uil chiedono lumi sulla "verifica dell’entità del rischio insito nell’attività lavorativa del personale docente e non docente dei servizi educativi e sulle misure adottate per la tutela della salute dei lavoratori esterni durante le ondate di caldo estremo". La chiosa, è una domanda provocatoria. "Due pesi e due misure, oppure ci ricordiamo della sicurezza solo quando serve come slogan e non quando ci impegna in prima persona?".

f. d. b.