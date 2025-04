"Municipio, solo promesse: restauro al palo"

"Il Palazzo del Municipio di Cento ancora abbandonato dopo 4 anni di promesse". E’ così che Francesca Caldarone continua ad attaccare l’amministrazione Accorsi. "Era il 2021 quando il sindaco Edoardo Accorsi prometteva, con convinzione e orgoglio, di restituire ai cittadini di Cento il loro Palazzo Comunale, cuore storico e simbolico della città, ferito gravemente dal sisma del 2012 – dice la capogruppo di Fratelli d’Italia – In campagna elettorale, il restauro del municipio e del Teatro furono i cavalli di battaglia del giovane primo cittadino, a novembre 2023 annunciava con enfasi che i progetti per la residenza municipale erano "pronti e finanziati" ma la realtà smentisce i proclami. Il Palazzo del Municipio è ancora lì, transennato, vuoto, abbandonato. Un simbolo del degrado nel cuore del centro storico. I cittadini ci passano davanti ogni giorno, testimoni di un fallimento che pesa su tutta la città. Il tempo passa, ma del cantiere non c’è traccia. E mentre i tecnicismi tra Comune, Regione e Soprintendenza si rincorrono, Cento perde dignità. IIntanto, il Comune continua a spendere risorse pubbliche per affitti temporanei, come quello del Palazzo Piombini, invece di restituire ai centesi ciò che è loro di diritto. Il sindaco Accorsi non può più nascondersi dietro la burocrazia: ha promesso, ha garantito, ma non ha mantenuto". E allarga lo sguardo. "Zero programmazione e oltre un milione di euro per le cause – prosegue – tasse aumentate, famiglie spremute, eppure i soldi restano inutilizzati, fermi in cassa. Manca una direzione, una programmazione, il coraggio per investire dove serve davvero. Perché mentre le nostre strade cadono a pezzi, l’arredo urbano si degrada, le telecamere di sicurezza restano un miraggio e le imprese sono abbandonate, il Comune preferisce tenere i fondi fermi, Soldi dei dei cittadini: lasciarli alle famiglie, in un momento storico in cui ogni euro conta, sarebbe stata la scelta giusta e doverosa. E poi c’è il capitolo Teatro Borgatti: 40.000 euro bruciati in spese legali. E a causa dei contenziosi pendenti relativi a Teatro e ed Ente Territorio, il Comune ha dovuto accantonare oltre un milione di euro".

l.g.