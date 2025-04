Muore in spiaggia a 12 anni, malore mentre sta giocando

Ferrara, 24 aprile 2025 – Era in spiaggia con la sua famiglia. Doveva essere una Pasquetta speciale, tutti insieme, in riva al mare, ai lidi ferraresi. Invece all’improvviso Giada, 12 anni soltanto, è stata colta da un malore. Sul posto sono accorsi in pochi istanti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza. All’ospedale hanno tentato di tutto, provando a rianimarla per lungo tempo ma per Giada non c’è stato nulla da fare.

E’ precipitata nel dolore più profondo una famiglia modenese che, lo scorso 21 aprile ha dovuto fare i conti con una terribile tragedia: la morte della figlioletta di soli 12 anni. Giada Fratucello è deceduta dopo l’arrivo in ospedale: i sanitari hanno tentato per due ore di rianimarla. La tragedia si è verificata al Lido delle Nazioni, dove la famiglia si era recata per le vacanze Pasquali. Giada, in mattinata stava appunto giocando sulla sabbia, in riva al mare quando si è sentita male. Un malore che le ha fatto perdere conoscenza. Sul posto subito sono arrivate le ambulanze, chiamate dalla famiglia e la bambina, dopo i primi accertamenti sul posto è stata trasferita in codice rosso all’ospedale di Cona.

“Ciao bimba mia! Mi manchi tantissimo, fatico a respirare... Eri il sorriso per tutta la famiglia, scherzavi sempre, ridevi sempre, facevi tutto da sola, eri un bimba forte. Ti amiamo tantissimo”, scrive disperato il papà sui social. A seguito dell’improvviso decesso della bambina sono stati avviati gli accertamenti medico legali volti a far luce sul dramma. Non si esclude, infatti, che il malore della piccola possa essere legato ad una patologia. Nell’ospedale ferrarese sono stati svolti tutti gli accertamenti del caso. Nel fine settimana, invece, si terranno i funerali per l’ultimo straziante addio alla ragazzina. Tantissimi i messaggi di cordoglio affidati ai social. Tutti gli amici di famiglia e chi aveva avuto l’onore di incontrare l’adolescente non possono che ricordare il sorriso sempre stampato sul volto di Giada, la sua voglia di vivere e la sua immensa dolcezza.