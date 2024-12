Muore in auto davanti alla fidanzata, dopo la discoteca: aveva 34 anni

Final di Rero, 8 dicembre 2024 – Un malore fatale è costato la vita ad un giovane uomo di trentaquattro anni, deceduto mentre si trovava in auto con la propria fidanzata. La tragedia è accaduta poco prima delle 6 del mattino di ieri, lungo via Masiera a Final di Rero. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il trentaquattrenne era di passaggio nella località del Comune di Tresignana, dopo una serata trascorsa in discoteca. Era a bordo dell’auto assieme alla sua fidanzata.

Improvvisamente, ha cominciato ad avvertire uno stato di malessere che lo ha costretto a scendere dal veicolo. Poi, una volta rientrato nell’abitacolo è stato colto da un arresto cardiocircolatorio che gli ha fatto perdere conoscenza. La fidanzata ha immediatamente chiesto l’intervento dei soccorsi: sul posto, sono intervenuti i sanitari del ‘118’ con ambulanza e automedica, oltre ai carabinieri. Il personale medico si è subito messo al lavoro, nel disperato tentativo di rianimare il giovane: ma, nonostante l’impegno durato a lungo, tutto è risultato vano. I sanitari, dunque, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

I militari dell’Arma hanno effettuato tutti i necessari rilievi. Informato anche il pm di turno che ha disposto la restituzione della salma ai familiari, in quanto le cause della morte risultavano naturali. Secondo quanto si è potuto apprendere, il trentaquattrenne soffriva già di patologie cardiache e già in passato aveva avuto un problema simile.