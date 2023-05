Muore bambino di 5 anni colpito dal trattore ad Argenta

Argenta (Ferrara), 24 maggio 2023 – Quel trattore che andava avanti e indietro per i campi, probabilmente, lo aveva sempre affascinato. Lui, bimbo di cinque anni, viveva a poche centinaia di metri di distanza da dove si è consumato il terribile incidente che l’ha ucciso, domenica scorsa. Il piccolino era fuori a giocare, secondo quanto trapelato fino a oggi. Si stava divertendo all’aria aperta, affascinato da quel bel trattore così grande e così vicino.

Ma è bastato un attimo di distrazione, perché una domenica di gioia si trasformasse in una tragedia immane. Il mezzo agricolo, alla cui guida sembra ci fosse un vicino di casa, infatti, secondo una prima ricostruzione di chi sta indagando, ha investito il bambino. L’incidente è accaduto nella campagna tra Argenta e Portomaggiore. Poco distante da dove il piccolo abitava. Non appena il conducente del mezzo agricolo si è accorto di quanto accaduto, ha allertato i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118. Si è alzata in volo anche l’eliambulanza che in un disperato tentativo di salvare il bambino, lo ha trasferito all’ospedale Maggiore di Bologna. Ma le condizioni del piccolo sono apparse subito molto gravi ai soccorritori. Disperate. Appena giunto al nosocomio, è stato deciso il ricovero nel reparto di rianimazione, ma il suo cuoricino ha smesso di batte re poche ore dopo.

Troppo gravi i traumi da schiacciamento che gli sono stati causati dalle enormi ruote del trattore. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Portomaggiore, inte rvenuti sul posto al momento dell’incidente. A seguito della morte il sostituto procuratore di turno, Ciro Alberto Savino, ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla dinamica. Per ricostruire il più possibile gli spostamenti del piccolo e del mezzo agricolo. Il reato ipotizzato al momento dal magistrato è omicidio colposo. Sul corpicino del bambino sarà eseguita l’autopsia, mentre il magistrato assegnerà anche una consulenza cinematica per avere un quadro chiaro di quanto accaduto.