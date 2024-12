Si accascia sul tavolo: muore mentre cena insieme alle amiche

Comacchio (Ferrara), 20 dicembre 2024 – Un lutto ha colpito la comunità comacchiese per la perdita di Nigra Farinelli, 50 anni, strappata alla vita da un malore fatale. Attorno alle 22 di mercoledì, mentre stava trascorrendo una serata spensierata assieme alle amiche alla Locanda del Delta, la cinquantenne ha perso conoscenza a causa di un improvviso malore.

Subito è stato chiesto l’intervento del ‘118’. In attesa dell’arrivo dei sanitari, è intervenuta un’istruttrice di danza presente in sala e formata per il primo soccorso. A proseguire le manovre di rianimazione è stato il personale del ‘118’, giunto dopo pochi minuti, a bordo di automedica e ambulanza.

Purtroppo ogni tentativo è risultato vano. Nigra Farinelli non si è più ripresa e i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Farinelli era molto conosciuta. Dipendente di una nota azienda di ristorazione, divideva la propria vita tra lavoro e famiglia. Chi la conosceva, la ricorda come una persona forte, allegra e solare.

Nigra Farinelli lascia due figli e il marito Antonio Beneventi, componente della band Ophidia. E proprio il gruppo, attraverso la propria pagina Facebook, ha espresso un messaggio di profondo cordoglio. “Caro Antonio – si legge - ricordati che noi siamo una band… e una band non lascia solo un amico. Gli Ophidia si stringono nel tuo dolore ricordando Nigra, una donna meravigliosa dedita alla sua famiglia e innamorata da sempre di suo marito”.

Tanti i messaggi che, ieri, hanno affollato i social n ricordo di Nigra Farinelli, con parole di incredulità, commozione, dolore e vicinanza ai familiari, espresse da amici, conoscenti e cittadini che hanno accolto con grande tristezza la perdita di una giovane vita. La Procura di Ferrara ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.