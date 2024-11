Muore dopo esame clinico: cinque indagati

San Giuseppe (Ferrara), 20 novembre 2024 – Un paziente deceduto all’ospedale Sant’Anna di Cona dopo un esame diagnostico di emodinamica. Una morte che la procura ha ritenuto sospetta, decidendo così di svolgere una serie di approfondimenti medico legali al fine di valutare eventuali responsabilità dei sanitari che lo hanno avuto in carico. Per questo, nelle prossime ore verrà conferito l’incarico a un medico legale per svolgere l’autopsia sul corpo dell’uomo, un 65enne residente a San Giuseppe di Comacchio e da poco ricoverato nel nosocomio.

A quanto si apprende, sarebbero cinque i sanitari iscritti nel registro degli indagati da parte della procura. Un atto dovuto, necessario anche per permettere loro di prendere parte all’autopsia attraverso difensori e consulenti di fiducia. Sotto la lente della procura sono finiti un medico, infermieri e tecnici in servizio all’ospedale Sant’Anna. Il 65enne è deceduto l’11 novembre nel reparto di Cardiologia del Sant’Anna. Stando a quanto trapelato, l’uomo sarebbe stato ricoverato per alcune verifiche a seguito di dolori al petto che lamentava da qualche giorno. Durante la sua permanenza in ospedale, il 65enne comacchiese sarebbe stato sottoposto a un esame tecnico (sembra una coronarografia) per valutare le cause di quel malessere che lo tormentava.

Sulle prime, sembrava andare tutto bene. A un tratto, però, la situazione sarebbe precipitata fino alle estreme conseguenze. A seguito del decesso dell’uomo, i familiari hanno deciso di formalizzare una querela al fine di gettare luce su quanto accaduto a seguito di quell’esame di emodinamica.

Il pubblico ministero di turno Ombretta Volta ha quindi aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia, al fine di verificare se ci siano state negligenze o imperizie da parte del personale sanitario che si è preso cura della vittima e se ci sia un eventuale nesso di causa-effetto tra l’esame diagnostico e la morte del paziente. L’incarico, come anticipato, verrà conferito nella giornata di oggi ed è verosimile che il medico legale si metta immediatamente al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti del caso.

re. fe.