Muore dopo il volo con l’auto in un macero. Inchiesta aperta per omissione di soccorso

MIGLIARINO

Ci sono ancora alcuni aspetti da chiarire nella successione dei momenti precedenti la morte di Romeo Arziliero, 70 anni di Migliarino, nella serata di venerdì, quando alla guida della sua auto è finito dentro un macero pieno di acqua, nella sua proprietà, nei pressi di via Travaglio a Migliarino. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, anche a causa della nebbia, avrebbe imboccato una rampa che portava direttamente dentro la vasca e da lì non sia riuscito a venirne fuori. Incidente accaduto durante il consueto giro che l’uomo faceva per controllare le varie vasche presenti sul territorio. Venerdì sera, però, qualcosa è andato storto. E la procura ha deciso di aprire fascicolo d’inchiesta per due ipotesi di reato: omissione di soccorso e morte come conseguenza di altro reato. E nelle prossime ore sarà chiarito anche chi verrà iscritto nel registro degli indagati. Omissione di soccorso che nascerebbe dal sospetto che chi era con lui prima dell’incidente, pur rendendosi conto delle sue condizioni non ottimali per mettersi alla guida di un’auto con una fitta nebbia e con il pericolo di sbagliare strada, non glielo abbia impedito. Ma, ripetiamo, si tratta di ipotesi al momento che devono approfondite da chi sta indagando per ricostruire minuziosamente i momenti immediatamente precedenti all’incidente. L’allarme è stato dato da uno dei fratelli della vittima che si trovava in zona.

Secondo una prima ricostruzione Arziliero, invece di imboccare la strada che gli avrebbe permesso di proseguire, è salito su una rampa che porta direttamente dentro il macero che è poi diventato la sua prima bara. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di Ravenna, a pochi metri di distanza dalla vettura, una Opel Corsa bordeaux, vecchio modello, finita dentro la vasca fino alla cappotta, l’unica parte che affiorava a pelo d’acqua. Per capire quale sia la causa della morte, il magistrato che coordina le indagini dei carabinieri ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita, probabilmente, la prossima settimana. L’incidente è accaduto poco dopo le 19 di venerdì.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Codigoro e i carabinieri. L’auto, invece, è stata posta sotto sequestro, a disposizione degli inquirenti. Arziliero, già colpito da diversi lutti in famiglia: la morte della moglie e di una figlia, lascia un figlio e una figlia. Era lo zio di Davide Marchini, ex calciatore della Spal e ora allenatore.