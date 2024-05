Muore dopo le cure a distanza. Paziente stroncato dal Covid, il medico andrà a processo

Sarà processato in ottobre Alberto Dallari, medico settantenne di Reggio Emilia accusato di omissione di soccorso. All’imputato viene contestato di non essersi attivato con tempestività per assicurare "ogni specifica e adeguata assistenza" a Mauro Gallerani, il centese di 68 anni che è stato curato via telefono dal professionista reggiano dal 25 agosto al 3 settembre del 2021 per poi morire per le gravissime conseguenze del Covid. Dallari è comparso ieri mattina davanti al giudice Giuseppe Palasciano per l’udienza predibattimentale. Le parti hanno discusso e il tribunale ha disposto il proseguimento del processo per i medico. Ha quindi fissato come prima udienza il primo ottobre. A carico del professionista, il pubblico ministero Ciro Alberto Savino aveva emesso al termine delle indagini un decreto di citazione diretta a giudizi.

La vicenda al centro dell’udienza risale all’estate del 2021, in pieno periodo pandemico. Il medico reggiano aveva preso in cura il 68enne centese assistendolo a distanza (in telemedicina), con un programma terapeutico basato sulla comunicazione giornaliera della temperatura, della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca. Tutti dati che venivano comunicati al professionista via sms, due volte al giorno. Oltre a ciò, avrebbe impostato una terapia farmacologica a base di farmaci "per lo più inefficaci, non raccomandati o controindicati dal ministero della Salute e dall’Aifa" per la cura del Covid, tra cui la colchicina e l’ivermectina. Col passare dei giorni, le condizioni di Gallerani sono peggiorate fino alle estreme conseguenze. La contestazione che il pubblico ministero ha formalizzato nei confronti di Dallari riguarda essenzialmente il non essersi attivato tempestivamente per assicurare al paziente l’assistenza adeguata. In sostanza, il magistrato imputa al medico non tanto la cura del Covid a distanza, quanto il non essersi mosso ordinandone il ricovero quando le condizioni del paziente erano notevolmente peggiorate. Non solo Dallari non avrebbe preso provvedimenti a fronte del peggioramento del quadro clinico, ma anzi lo avrebbe invitato a non effettuargli chiamate, dopo che Gallerani aveva provato a contattarlo il 28 agosto, né inviargli messaggi vocali.

Il medico si sarebbe poi fatto vivo con il paziente soltanto dopo alcuni giorni dalla richiesta di aiuto, quando ormai Gallerani versava in gravissime condizione, con i soliti sms di prescrizione a distanza di farmaci "inadeguati allo scopo". Gallerani sarà poi ricoverato all’ospedale di Cona dopo la richiesta di intervento del 118 da parte di un’amica che si era accorta della gravissima situazione. Poco dopo è sopravvenuto il decesso.

Federico Malavasi