Muore in auto contro il cantiere della Super

L’impatto contro il new jersey di cemento del cantiere Anas non gli ha lasciato scampo. Marcello Minetti, 63enne di Ferrara, è morto sul colpo. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro, al punto da rendere inutile ogni tipo di soccorso da parte del personale del 118. L’incidente mortale, che va ad allungare la lunga scia di sangue che macchia l’asfalto del nostro territorio, si è verificato alle 22 di domenica lungo la Superstrada, all’altezza di Rovereto. Minetti stava viaggiando in direzione mare al volante della sua Kia Picanto quando, per cause in corso di accertamento, all’altezza del restringimento di carreggiata corrispondente all’area dei lavori, ha perso il controllo dell’auto e si è scontrato contro il new jersey. La chiamata ai soccorsi da parte di altri automobilisti di passaggio è stata immediata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale incaricati dei rilievi e i carabinieri che hanno aiutato a gestire la viabilità.

Il personale dell’emergenza medica non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Minetti, rimasto incastrato nell’abitacolo completamente distrutto. I soccorritori hanno lavorato fino a tarda notte per rimettere la Superstrada in condizioni di sicurezza e per ricostruire la dinamica del terrificante incidente. Sull’accaduto, anche se gli accertamenti da parte della Polstrada sono ancora in corso, sembrerebbero non esserci molti dubbi. Il 63enne avrebbe fatto tutto da solo, non è chiaro se per un malore, un colpo di sonno o una fatale distrazione. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto, così come non sembrerebbe avere ‘colpe’ il cantiere. L’attenzione della Stradale si è infatti ben presto focalizzata sui lavori in corso, allo scopo di capire se l’area di cantiere fosse adeguatamente segnalata e rispettasse tutti i requisiti di sicurezza. Verifiche che, a quanto sembra, non avrebbero fatto emergere evidenti mancanze o criticità.

Dell’accaduto è stato informato il pubblico ministero di turno Sveva Insalata, che ora valuterà il da farsi anche alla luce degli atti. Al momento, però, non sembrerebbero emergere profili di reato in quanto accaduto, quindi è possibile che l’inchiesta sull’accaduto si concluda rapidamente. Per stabilire se siano necessari ulteriori accertamenti, magari anche di natura tecnica, sarà però necessario aspettare la conclusione delle verifiche da parte degli agenti della polizia stradale, chiamati a rimettere insieme i pezzi dell’ennesima notte di sangue sulle nostre strade.