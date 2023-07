Muore in casa, sentito un amico La ricostruzione delle ultime ore

Si scava nelle ultime ore di C. G., la 47enne trovata senza vita nel suo appartamento di via del Turco. Qualche elemento in più per fare chiarezza sul decesso potrebbe arrivare dalla testimonianza di una persona che, nei giorni scorsi, si è presentata agli inquirenti per farsi ascoltare. Si tratterebbe di un amico della vittima, che l’avrebbe incontrata nelle ore precedenti al decesso. Non è escluso che, nella chiacchierata con gli inquirenti, possa aver fornito elementi utili per la ricostruzione degli ultimi istanti di vita della 37enne trovata martedì scorso da una collega di lavoro che non la sentiva da circa 48 ore.

Altro elemento decisivo per risolvere il giallo sarà il risultato dell’autopsia, eseguita nei giorni scorsi. Gli esami medico legali e tossicologici potranno infatti chiarire la causa esatta del decesso. Se l’azione violenta è stata sin da subito scartata, non si può tuttavia escludere che possa aver giocato un ruolo l’assunzione di stupefacenti. I carabinieri avevano infatti trovato droghe di vario tipo all’interno dell’appartamento nel quale la donna viveva da sola.

Quando i militari sono entrati nell’abitazione, la 47enne era esanime sul divano. Sul corpo non sono emersi evidenti segni di violenza. È stata quindi subito esclusa la pista dell’aggressione. Ma i dubbi del medico intervenuto sul posto riguardo ad alcuni segni sulle braccia e sulle gambe hanno reso necessario un ulteriore approfondimento. Impossibile, vista la situazione, certificare immediatamente la morte per cause naturali. Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta. Il primo atto è stato appunto la disposizione degli accertamenti medico legali. Nei giorni immediatamente successivi sarebbe poi spuntato l’amico che ha chiesto di parlare. L’autopsia e la testimonianza della persona sentita dagli inquirenti rappresentano un passo importante verso la verità sulla tragedia di via del Turco.

f. m.