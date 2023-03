Muore in ospedale, autopsia e indagati

Assegnato ieri mattina l’incarico per l’eseguire l’autopsia sulla settantaquattrenne morta in un reparto dell’ospedale Sant’Anna di Cona. Quindi i sanitari che sono stati indagati nell’ambito dell’inchiesta sul decesso di Marisa Orlandini, i cui familiari sono assistiti legalmente dall’avvocato Andrea Tornello. Ieri il pubblico ministero Andrea Maggioni ha assegnato l’incarico per eseguire l’autopsia, che è iniziata subito dopo le formalità di rito. Il magistrato ha incaricato degli accertamenti medico-legali il consulente Guido Pelletti dell’Istituto di medicina legale di Bologna. La procura vuole fare chiarezza su che cosa è avvenuto nei venti giorni di ricovero in ospedale.