Scampato al tumore, muore nello schianto

Bologna, 10 gennaio 2025 – “Davide era una persona eccezionale”. Grande commozione per la morte di Davide Felloni, 65anni, nato a Ferrara e residente a Occhiobello (Rovigo), nell’incidente in provincia di Bologna mentre rientrava a casa dal lavoro. Felloni si era sposato a maggio a Copparo con Barbara Pavinati, vivevano in via Curiel a Santa Maria Maddalena nel Comune di Occhiobello.

Era ritornato al lavoro dopo avere vinto la battaglia contro un tumore diagnostico oltre un anno fa. Quando si era ripreso dalla malattia era tornato al lavoro con la società di trasporti e viaggi ‘La Valle’, dove guidava lo scuolabus. Prima era stato per anni istruttore di scuola guida a Ferrara in via Cavour, aveva la passione per la ‘Panda’.

E aveva ultimato il ripristino di un modello Panda 4x4 Trekking. Un’auto, tragica fatalità, che guidava al momento dell’impatto contro, amaro destino, un bus. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di ex ‘allievi’ dell’autoscuola, colleghi di lavoro e amici.

“Non ti dimenticheremo”, l’affetto. “Gli amici che lo conoscevano bene – uno dei messaggi – sanno che la sua infinita bontà in questi ultimi tempi era stata messa a dura prova, questa tragedia ce l’ha portato via. Proprio ora che aveva trovato gli affetti giusti, per donare la sua bontà anche alla sua nuova famiglia”.

Il ricordo di una ex collega a La Valle, Paola Borghi: “Una notizia davvero triste, non ci sono parole era una persona eccezionale. Purtroppo, si era ammalato un anno fa, però adesso stava bene. Povero Davide, non meritava niente di quello che gli è successo negli ultimi tempi, era una persona straordinaria, di grande levatura. Un grandissimo abbraccio alla moglie Barbara, che ho conosciuto e apprezzato tantissimo”.

Davide Felloni abitava nel Comune di Occhiobello. Qui con la moglie erano conosciuti per la presenza fissa, ogni quarta domenica del mese, al mercatino dell’antiquariato della Proloco in via Eridania a Occhiobello, dove si adoperavano per la vendita e raccolta fondi a sostegno delle colonie feline. Davide Felloni condivideva con la moglie l’amore per i gatti.

“Davide era una persona eccezionale – racconta commosso Paolo Urru, presidente della Proloco – era sempre presente con sua moglie al mercatino dell’antiquariato e quest’anno al mercato coperto natalizio. Sempre disponibile e gentile, l’ultima volta si è presentato con delle tigelle calde che ha distribuito ai volontari”. Alla notizia della tragedia, la sindaca di Occhiobello Irene Bononi ha voluto rivolgere un messaggio di cordoglio: “La notizia lascia sgomenti noi e tutta la comunità di Occhiobello. Siamo vicini alla famiglia a cui esprimiamo le più sentite condoglianze”.