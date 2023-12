Muore sette anni dopo l’incidente. Palloncini in cielo per l’addio a Elena

Elena Marangon, riposerà nel camposanto di Mezzogoro, dove è stata tumulata la bara al termine del funerale, svoltosi ieri mattina nella chiesa dei santi Pietro e Paolo, della frazione di Codigoro, celebrato da don Raymond Ekanga. Una trentina di palloncini bianchi, all’uscita della salma, sono stati lasciati salire in cielo poichè, Elena spentasi a soli 17 anni, era rimasta ferita in un drammatico e tragico incidente sette anni fa, nel quale perse anche la vita colui che guidava l’auto sulla quale si trovava la bimba che all’epoca aveva solo dieci anni. Una grande cuscino di rose bianche, ai piedi del loculo sul quale è stata posta la foto della ragazzina quando aveva dieci anni, poichè dopo l’incidente, avvenuto nel settembre di sette anni fa, nel vicino Veneto a Rovigo, non si era mai più ripresa completamente. La notizia delle scomparsa della giovane, avvenuta martedì scorso, è stata data dalla famiglia ed ha fatto immediatamente tornare alla memoria, nella comunità di Mezzogoro, quel giorno terribile. In tutti questi lunghi anni la mamma Rossana, il papà Graziano, il fratello Mario con Eleonora, la nonna Giuseppina, la zia Rita, Michele e i tani amici hanno sempre sperato nel miracolo di una piena ripresa d Elena. Purtroppo a seguito del violento impatto le sua condizioni apparvero fin da subito estremamente gravi anche ai sanitari che giunsero sul luogo per i primi soccorsi. Trasportata nel più vicino nosocomio la vita le fu salvata al termine di un lungo e delicato intervento operatorio, al quale seguì una prolungata degenza nel reparto di rianimazione pediatrica. Un periodo di riabilitazione, ma Elena non si riprese mai pienamente e fu costretta ad una infermità permanente. cla. casta.