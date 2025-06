Mura, addio alle barriere. Un tesoro per tutti. E due bastioni diventano parchi archeologici

Prende il via il cantiere per la realizzazione del nuovo percorso accessibile For All nel tratto delle Mura Sud di via Baluardi e contemporaneamente lavori al via anche alla riqualificazione dei Baluardi di San Giorgio e dell’Amore.

Si tratta di due dei dieci progetti dei luoghi della città compresi nella strategia Atuss Ferrara (Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile), complessivamente denominata Look-Up!, finanziata con i fondi Pr Fesr- Fse+ 2021/27, di cui fanno parte anche le riqualificazioni di Piazza Travaglio e Piazza Gobetti. "Con l’avvio dei lavori sul camminamento sud delle Mura, completiamo un tassello fondamentale della strategia Atuss – spiega il vicesindaco Balboni – che punta su accessibilità, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio storico. Questo intervento migliora il percorso che collega piazza Travaglio ai Bagni Ducali, rendendolo finalmente sicuro, inclusivo e fruibile da tutti. Riapriremo un tratto significativo delle antiche Mura, creando nuovi collegamenti tra storia e contemporaneità".

La creazione di un percorso accessibile sulle Mura di via Baluardi e la riapertura dei baluardi di San Giorgio e dell’Amore hanno un valore di oltre 2,7 milioni di euro. La rifunzionalizzazione dei camminamenti accessibili sulle antiche Mura di via Baluardi ha come obiettivo quello di trasformare la parte alta delle mura per renderla utilizzabile da tutti. Quindi ‘For All’ non solo per le persone con disabilità, ma anche per gli anziani, per le mamme e i papà con bimbi in passeggino, puntando sulla sicurezza e sull’accessibilità. Il progetto è stato sviluppato con un percorso partecipato di cui sono stati protagonisti i rappresentanti del comitato area disabili e sono state ascoltate le esigenze e i suggerimenti di alcune persone con disabilità per garantire un accesso inclusivo e sicuro a tutti i cittadini e turisti.

Il progetto di riqualificazione dei Baluardi di San Giorgio e dell’Amore si divide in due parti. Da un lato la riqualificazione dei due baluardi che diverranno parchi archeologici all’aperto, e importanti elementi di attrattività storico turistica. Dall’altro si concretizzerà una ‘rivoluzione’ nell’apparato delle mura con la riapertura di un collegamento tra il vallo e la città in corrispondenza della porta del Barbacane (via Alfonso d’Este incrocio Baluardi/Porta Romana), anticamente esistente e poi chiuso per decenni con terra di riporto che ridarà vita all’antico passaggio pedonale che storicamente collegava San Giorgio ai Bagni Ducali. Sarà anche una riqualificazione paesaggistica, che contribuirà a valorizzare il rapporto tra la città, le sue mura storiche e il vallo attraverso di esse, sviluppabile anche in chiave turistica. La fine dei lavori è prevista a fine febbraio 2026 per il primo lotto e a giugno sempre del prossimo anno per il secondo lotto.