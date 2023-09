"Mura, individui sospetti in zona via Belvedere. Serve più vigilanza!"

Caro Carlino,

nel tratto delle mura che termina in via Belvedere, all’incrocio con via Porta Po, ogni sera, allorchè si fa scuro, stazionano alcuni individui la cui attività è facile da indovinare e che si infastidiscono se qualcuno passeggia lì vicino.

Ovviamente i suddetti individui si sono organizzati, per cui vi è una staffetta che li avvisa se arrivano le forze dell’ordine, che ogni tanto passano ma con scarsissimi risultati, perchè è inutile (o quasi) arrivare in divisa o con macchine immediatamente riconoscibili. Se si vuole contrastare il fenomeno occorrerebbero interventi a sorpresa di agenti o carabinieri in borghese. E sarebbe quanto mai opportuna (vero, caro Vicesindaco?) a fini dissuasori, l’installazione di una telecamera. Sono misure così difficili da adottare? A volte penso che, al di là delle tante parole, basterebbero un po’ di perspicacia e di buona volontà per contrastare lo spaccio e rendere più sicura la vita dei cittadini.

Mauro Marchetti

* * *

Caro Carlino,

a Lampedusa c’è il caos a causa dell’arrivo massiccio di immigrati. Niente di nuovo. Anche i precedenti Governi si sono trovati in simili situazioni. Però un aspetto nuovo è evidente a tutti. Mi riferisco alle esternazioni di Salvini. Ora, a parte che il vulcanico leader della Lega è Ministro delle Infrastrutture, però è evidente la preoccupazioneterrore di chi ha sbandierato (quando era ministro degli Interni ) che avrebbe fermato il problema enorme degli sbarchi, il fautore dei Decreti Sicurezza, l’autore della famosa frase: “ne porteremo a casa 600.000“. Adesso Meloni, con altrettanta sicurezza, si vanta di dare la caccia agli scafisti su tutto il globo terracqueo, di aver stretto importanti accordi con la Tunisia ecc. ecc. Cosa dire? Si può dire che gli Italiani hanno la memoria corta? Si può dire che a Destra su questo problema la memoria è ancora più corta? È una constatazione sovversiva ?

Andrea Finotti

* * *

Caro Carlino,

mercoledì ho visto “fuori dal coro”, le cose viste sembrano un brutto film, invece sono la verità.

Non ditemi che sono razzista, queste persone avrebbero bisogno di un lavor, ma purtroppo non ce n’è nemmeno noi... questa gente ha preso di mira noi italiani spacciando, rubando, ammazzando e sono liberi, il torto è sempre nostro. Ha ragione il conduttore, bisogna fermare questa mattanza: che siano italiani o stranieri meritano il carcere o il rimpatrio. Grazie,

Maria