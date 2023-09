Mura passate al setaccio. Droga fra i cespugli ma il fiuto dei cani la scova: "Sequestrate trenta dosi"

I luoghi dello spaccio al setaccio della Polizia Locale. Nel pomeriggio di giovedì, in uno dei controlli degli agenti effettuati nella zona tra via Bologna e via Zucchelli, un ferrarese di 57 anni è stato intercettato dagli agenti in borghese della Polizia Locale, che lo avevano notato acquistare cocaina da uno spacciatore nigeriano di 27 anni. Il personale della Polizia Locale è intervenuto sul fatto, vanificando anche il tentativo del ferrarese di disfarsi della sostanza stupefacente. Dopo che l’acquirente ha ammesso l’acquisto della droga per 50 euro, il nigeriano è stato immediatamente rintracciato e portato al comando di via Tassoni dove si apprendeva che aveva altri precedenti specifici. Nella circostanza sono stati sequestrati il telefono utilizzato dal pusher e il denaro. Lente di ingrandimento anche sull’area delle mura all’altezza di via Mura di Porta Po e via Porta Catena, battute dalle unità cinofile della Polizia Locale. Alla vista degli agenti che nei giorni scorsi stavano svolgendo un giro di pattugliamento, un gruppo di persone di colore si è dato alla fuga destando sospetti. L’ispezione dell’area da parte dei cani ha infatti portato al ritrovamento di cocaina ed eroina, nonché preparati costruiti da misture tra i due principi attivi, per un totale di 30 dosi confezionate con la tecnica a paracadute. In prossimità di un nascondiglio, è stato inoltre ritrovato un coltello lungo 33 centimetri. Ieri mattina, gli agenti in abiti civili sono invece intervenuti in piazzetta Castellina, dove è stato fermato un ferrarese di 49 anni che aveva appena acquistato da uno spacciatore 0.63 grammi di cocaina.