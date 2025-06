Mura sud in via Baluardi. Oggi il via ai lavori

Lavori al via da oggi sul camminamento delle Mura di via Baluardi e all’altezza del Baluardo dell’Amore (accesso al baluardo livello strada), dove verrà allestito il cantiere dei progetti di realizzazione del Percorso Accessibile Mura Sud (Spazi Verdi Open Wall) che fa parte della strategia Look Up! per Atuss, l’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile. Si tratta della realizzazione di un camminamento accessibile e sicuro nella parte alta delle Mura di via Baluardi e della riqualificazione dei baluardi di San Giorgio e dell’Amore. Non ci saranno modifiche sostanziali alla viabilità, ma solo per il camminamento a piedi.