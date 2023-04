Mura, un cantiere sostenibile Casa dell’ortolano ’certificata’

La casa dell’Ortolano - antico complesso (casa, fienile, stalla e aia) di 1.640 metri quadrati che si affaccia sulle mura di Ferrara, futuro cuore promozionale del cicloturismo, delle tradizioni contadine e delle fortificazioni storiche - si candida a ottenere, con un investimento comunale di circa 14mila euro, la certificazione di cantiere sostenibile con marchio GBC-hb (acronimo di Green building council - historic building, protocollo speciale declinato agli edifici storici), che riconosce - secondo standard internazionali - le prestazioni degli edifici in settori chiave, quali il risparmio energetico ed idrico, la riduzione delle emissioni di CO2, il miglioramento della qualità ecologica degli interni, i materiali e le risorse impiegati, il progetto e la scelta del sito. Le imprese appaltatrici - la Navarra Srl, con la Costruzioni Generali Zoldan Srl - che stanno operando nell’area del cantiere a ridosso delle mura, seguiranno infatti particolari linee guida per ottenere il certificato. Qualche esempio: l’utilizzo di malte naturali, particolari accorgimenti nei processi e nell’esecuzione dei lavori, nello smaltimento dei rifiuti di cantiere, nella riduzione dei consumi energetici, nell’utilizzo di fonti rinnovabili, nell’abbattimento delle polveri e del rumore, forniture in opera a chilometri zero. Sviluppato dalla U.S. Green Building Council, il sistema si basa sull’attribuzione di ‘crediti’ per ciascun requisito ed è un riferimento ambientale molto diffuso anche nei grandi cantieri internazionali e ‘marchiati’ dalla firma di alcuni dei più grandi architetti del mondo. Intanto continuano i lavori delle imprese - per un valore complessivo di circa 1,3 milioni di euro - su entrambi gli immobili: sul fienile operai e tecnici si stanno concentrando sul consolidamento strutturale. Per quanto riguarda l’immobile padronale, si sta realizzando il consolidamento del tetto. Su entrambi gli immobili si sta procedendo col restauro delle mura perimetrali. A lavori terminati (previsione primavera 2024) l’area - da tempo dismessa e acquisita nel 2021 dal Comune - ospiterà orti didattici, filari di vite maritata, alloggi per cicloturisti, un punto ristoro e un punto bike, zone attrezzate per il pic-nic, pergolati, tettoie fiorite, aree per attività didattiche e per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici.